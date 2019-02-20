Во Владивостоке 20 февраля состоялось первое заседание суда по иску бизнесмена и медиаменеджера Алексея Мигунова о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении журналистки Екатерины Федоровой, обвинившей его в изнасиловании. За распространение недостоверной информации он требует взыскать с журналистки 1 млн рублей, а с двух ее подруг, которые сделали репост сообщения, по 500 тысяч рублей. Об этом Федорова сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалий".

"В связи с распространением порочащих сведений Мигунову А.А. был причинен значительный моральный вред, значительные нравственные страдания, которые выразились в чувстве дискомфорта, унижения, незаслуженного стыда, тревожности и волнения, возмущения несправедливостью, ложным обвинением его в совершении тяжкого преступления. Мигунов был вынужден предпринять меры для восстановления своего доброго имени. Истец широко известный и уважаемый в своем деле человек, и распространение в отношении него порочащих сведений повлекло большой отклик и резонанс среди коллег, знакомых и друзей, в том числе и федеральных средств массовой информации", – говорится в тексте иска.

Федорова рассказала, что адвокат Мигунова просил сделать процесс закрытым, поскольку он касается личной жизни людей, но суд ему в этом отказал.

Кроме того, адвокат истца подтвердил, что между его доверителем и Федоровой была интимная связь, но она рассказала о происшедшем не так как это было на самом деле. Журналистка отметила, что это первый случай, когда Мигунов признал наличие интимной связи.

Федорова и ее адвокаты также обратили внимание на то, что иск подан в Первореченском районе Владивостока, где проживает одна из подруг Федоровой, сделавших репост. Здесь не проживает ни Федорова, ни Мигунов, квартира, где они находились 13 октября 2018 года, расположена в другом районе. "А если бы репост сделали в Хабаровске, мне бы пришлось туда ездить?", – прокомментировала журналистка.

В начале января Федорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов ее изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".

Мигунов в ответ на обвинения Федоровой, заявил, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова Федоровой он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью". Вскоре после обвинения Мигунов сообщил о временной приостановке своей работы в холдинге PrimaMedia. Кроме того, он временно приостановил свое членство во всех общественных организациях, в которых он состоит.

Мигунов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Федорову в середине января. 21 числа суд принял иск к производству.

Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи", с сайтом "Сибирь.Реалии" сотрудничала с ноября 2018 года по январь 2019 года. Сотрудничала с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.

Алексей Мигунов – заместитель генерального директора и соучредитель медиахолдинга PrimaMedia, отделения которого работают в 11 регионах России. В 2011–2016 годах Мигунов был членом краевой избирательной комиссии. В 2014 году он входил в общественный совет Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".