Минфин: на поручения Путина нужно ещё 120 млрд рублей в год

Дополнительные меры социальной поддержки граждан России, о которых Владимир Путин сказал во время своего послания Федеральному собранию, потребуют выделения из бюджета от 100 до 120 миллиардов рублей в год, заявил министр финансов Антон Силуанов.

В Пенсионном фонде России, в свою очередь, посчитали, что выполнение поручения Путина по пересчету выплат пенсионерам, чтобы те стали выше прожиточного минимума, потребуют 150 миллиардов рублей и изменений законодательства.

В среду президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Заметную его часть он уделил социальной повестке, пообещав новые льготы для многодетных семей - в частности, софинансирование выплат по ипотечным кредитам, освобождение от налогов на имущество и повышение пособия по уходу за детьми с инвалидностью.

Путин также пообещал бороться с бедностью, развивать образование и здравоохранение. В частности, им было обещано к 2021 году обеспечить все населенные пункты медицинской помощью, все школы подключить к высокоскоростному интернету, а также оборудовать их канализацией. На борьбу с онкологическими заболеваниями Путин пообещал направить триллион рублей.

В конце выступления Путин заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединённых Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернёт ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.

"Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны", – сказал президент России.

Обвинения США в адрес России в нарушении договора он назвал надуманными. Союзники Соединённых Штатов, по словам Путина, "подхрюкивают" Вашингтону по этому вопросу. Эти слова вызвали аплодисменты в зале.

Президент также заявил, что уже очень скоро на вооружение российской армии поступят межконтинентальные ракеты "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет" и морской комплекс "Посейдон". Он упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Анимационные ролики, в отличие от прошлого года, Путин не демонстрировал.