Путин: "сателлиты" США "подхрюкивают" Вашингтону

Президент России Владимир Путин, выступая в Москве с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединённых Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернёт ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.

"Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны" - сказал Путин.

Обвинения США в адрес России в нарушении договора он назвал надуманными. Союзники Соединённых Штатов, по словам президента России, "подхрюкивают" Вашингтону по этому вопросу. Эти слова вызвали аплодисменты в зале.

По мнению Путина, Соединённые Штаты проводят антироссийскую политику, Россия же не заинтересована в конфронтации с США и хочет мира.

Говоря о перевооружении российской армии, Путин упомянул, что уже очень скоро на вооружение поступят межконтинентальные ракеты "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет" и морской комплекс "Посейдон". Путин упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ролики, в отличие от прошлого года, на этот раз не демонстрировали.

Говоря о внешней политике, Путин сказал о важности развития связей с Белоруссией, Китаем, Индией, Японией и странами Юго-Восточной Азии, а также выразил надежду на налаживание отношений со странами ЕС.

Путин в послании не упомянул Украину и не говорил о Сирии.

Внешней политике и обороне в этом году была посвящена меньшая часть послания в его второй половине. Большая часть выступления была посвящена социальным проблемам.