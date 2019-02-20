Пенсионера оштрафовали на 15 тысяч рублей за репост мемов

Суд в Северодвинске оштрафовал на 15 тысяч рублей пенсионера Анатолия Казиханова за репост мемов из "ВКонтакте". 63-летнего местного жителя признали виновным в умышленном публичном осквернении религиозной литературы и предметов религиозного почитания. Об этом сообщает издание 29.ru.

Кизиханов репостил на свою страницу в социальной сети шутки и мемы на религиозную тематику из сообщества "Атеист". Протокол на него был составлен ещё в августе 2018 года. Адвокат пенсионера настаивала на том, что срок давности по административному делу истёк.

За последние годы в России за публикации в социальных сетях были осуждены сотни человек, в их числе оппозиционные активисты и их сторонники. В большинстве случаев уголовные дела возбуждают за публикации в российской социальной сети "ВКонтакте".