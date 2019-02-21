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"Мемориал" обратился в полицию после срыва показа фильма "Праздник" активистами SERB

Режиссёр фильма "Праздник" Алексей Красовский

Международный "Мемориал" обратился в правоохранительные органы после того, как накануне члены прокремлёвского движения SERB сорвали показ фильма "Праздник" режиссёра Алексея Красовского. В "Мемориале" требуют возбудить дело у хулиганстве. Директор организации Елена Жемкова подчеркнула, что активисты, ворвавшиеся на частную территорию без приглашения, не только сорвали мероприятие, но и угрожали присутствующим.

В среду вечером, примерно через 20 минут после начала показа фильма "Праздник" пятеро мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах и символикой SERB на одежде ворвались в помещение "Мемориала". При них была съёмочная аппаратура. Прокремлёвские активисты скандировали "Позор!" и обвиняли устроителей показа в предательстве интересов родины, также требовали прокатное удостоверение фильма и угрожали вызовом полиции.

Организаторы показа сами вызвали полицейских, которые прибыли примерно через полчаса. За это время среди зрителей объявились сторонники SERB, выкрикивавшие слова поддержки прокремлёвским активистам.​

Показ фильма остановили. Примерно четверть зрителей ушли во время скандала, остальные задержались для обсуждения фильма и дискуссии о состоянии современного российского общества.

  • Алексей Красовский снял комедию "Праздник" в 2018 году. Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. После того как ещё до премьеры фильм раскритиковали ряд чиновников и общественных организаций, режиссёр отказался получать прокатное удостоверение и выложил картину на YouTube. За две недели видео успело собрать более миллиона просмотров. В виде добровольных взносов за просмотр было собрано более трёх миллионов рублей.
  • В декабре стало известно, что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма. Об итогах проверки не сообщалось.

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