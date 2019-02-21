Международный "Мемориал" обратился в правоохранительные органы после того, как накануне члены прокремлёвского движения SERB сорвали показ фильма "Праздник" режиссёра Алексея Красовского. В "Мемориале" требуют возбудить дело у хулиганстве. Директор организации Елена Жемкова подчеркнула, что активисты, ворвавшиеся на частную территорию без приглашения, не только сорвали мероприятие, но и угрожали присутствующим.
В среду вечером, примерно через 20 минут после начала показа фильма "Праздник" пятеро мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах и символикой SERB на одежде ворвались в помещение "Мемориала". При них была съёмочная аппаратура. Прокремлёвские активисты скандировали "Позор!" и обвиняли устроителей показа в предательстве интересов родины, также требовали прокатное удостоверение фильма и угрожали вызовом полиции.
Организаторы показа сами вызвали полицейских, которые прибыли примерно через полчаса. За это время среди зрителей объявились сторонники SERB, выкрикивавшие слова поддержки прокремлёвским активистам.
Показ фильма остановили. Примерно четверть зрителей ушли во время скандала, остальные задержались для обсуждения фильма и дискуссии о состоянии современного российского общества.
- Алексей Красовский снял комедию "Праздник" в 2018 году. Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. После того как ещё до премьеры фильм раскритиковали ряд чиновников и общественных организаций, режиссёр отказался получать прокатное удостоверение и выложил картину на YouTube. За две недели видео успело собрать более миллиона просмотров. В виде добровольных взносов за просмотр было собрано более трёх миллионов рублей.
- В декабре стало известно, что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма. Об итогах проверки не сообщалось.