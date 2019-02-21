Международный "Мемориал" обратился в правоохранительные органы после того, как накануне члены прокремлёвского движения SERB сорвали показ фильма "Праздник" режиссёра Алексея Красовского. В "Мемориале" требуют возбудить дело у хулиганстве. Директор организации Елена Жемкова подчеркнула, что активисты, ворвавшиеся на частную территорию без приглашения, не только сорвали мероприятие, но и угрожали присутствующим.

В среду вечером, примерно через 20 минут после начала показа фильма "Праздник" пятеро мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах и символикой SERB на одежде ворвались в помещение "Мемориала". При них была съёмочная аппаратура. Прокремлёвские активисты скандировали "Позор!" и обвиняли устроителей показа в предательстве интересов родины, также требовали прокатное удостоверение фильма и угрожали вызовом полиции.

Организаторы показа сами вызвали полицейских, которые прибыли примерно через полчаса. За это время среди зрителей объявились сторонники SERB, выкрикивавшие слова поддержки прокремлёвским активистам.​

Показ фильма остановили. Примерно четверть зрителей ушли во время скандала, остальные задержались для обсуждения фильма и дискуссии о состоянии современного российского общества.