Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал о жизни ещё одного влиятельного клана в Карачаево-Черкесии. После ареста самого молодого члена верхней палаты российского парламента Рауфа Арашукова и его отца Рауля в республике, как пишет Навальный, сохраняется влиятельный клан Каитовых – Батдыевых. О нём ранее писал "Кавказ.Реалии".

Навальный нашёл в Черкесске дом площадью, по его оценке, около 2 тысяч квадратных метров с потолками высотой 12 метров. В выписке из кадастра он указан как "помещение для отдыха / оздоровительный комплекс" площадью 310 квадратных метров. Владельцем здания указан 17-летний Ансар Каитов. Его отец Алий Каитов был в 2006 году осуждён за организацию убийства депутата Карачаево-Черкесии и шести его друзей у себя в доме. Защита тогда настаивала, что убитые прибыли к дому Каитова с автоматами и гранатометами и первыми открыли стрельбу. Позднее срок Каитову был снижен до 10,6 лет и он вышел на свободу.

Перед уголовным сроком Каитов был женат на дочери тогдашнего президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева. Из-за скандала он не смог претендовать на должность президента повторно, и в 2008 году его сменил Борис Эбзеев, писали ранее "Кавказ.Реалии". Однако клан, как утверждается, сумел добиться досрочного увольнения Эбзеева, и в 2003 году его сменил Рашид Темрезов, который сделал свою карьеру во времена правления Батдыева. Брат Каитова Ахмат возглавлял "Карачаевочеркесавтодор", эту должность "Кавказ.Реалии" называли одной из ключевых в республике. Членами семьи Навальный называет бывшего главу полиции республики Альберта Карабашева, который, по его утверждению, приходится отцом жены Ахмата, брата жены – прокурора Ислама Карабашева, местного "энергетического короля" Магомеда Каитова и бывшего главы республиканского Агентства лесного хозяйства Заура Каитова.

Навальный показывает дорогое имущество и признаки богатой жизни, имеющие, по его данным, отношение к клану.