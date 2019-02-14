Источники РБК рассказали о предпосылках ареста Арашуковых

Аресту члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца предшествовали многочисленные жалобы жителей Карачаево-Черкесии, "у которых отняли бизнес и недвижимость", сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.

Собеседники издания утверждают, что у Арашуковых также был конфликт с бывшим главой МВД республики Казимиром Боташевым, который в конечном итоге привел к проверкам и возбуждению уголовных дел.

Утверждается, что в 2017 году Боташев пошел на повышение, возглавив разведывательное управление Нацгвардии. По линии этого ведомства он обратился с жалобой на Арашуковых к новому полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову. Последний вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передал доклад в Кремль, где его показали Владимиру Путину, утверждают источники РБК.

Осенью 2018 года в Карачаево-Черкесию послали сотрудника Центрального аппарата Следственного комитета вместе с оперативной группой ФСБ по защите конституционного строя. К расследованию, которое они проводили, не были допущены местные правоохранительные органы, пишет РБК.

На минувшей неделе стало известно, что Следственный комитет России проверяет руководство Следственного управления по Карачаево-Черкесии после ареста Арашуковых.