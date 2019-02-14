Источники РБК рассказали о предпосылках ареста Арашуковых

Аресту члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца предшествовали многочисленные жалобы жителей Карачаево-Черкесии, "у которых отняли бизнес и недвижимость", сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.
Собеседники издания утверждают, что у Арашуковых также был конфликт с бывшим главой МВД республики Казимиром Боташевым, который в конечном итоге привел к проверкам и возбуждению уголовных дел.
Утверждается, что в 2017 году Боташев пошел на повышение, возглавив разведывательное управление Нацгвардии. По линии этого ведомства он обратился с жалобой на Арашуковых к новому полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову. Последний вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передал доклад в Кремль, где его показали Владимиру Путину, утверждают источники РБК.
Осенью 2018 года в Карачаево-Черкесию послали сотрудника Центрального аппарата Следственного комитета вместе с оперативной группой ФСБ по защите конституционного строя. К расследованию, которое они проводили, не были допущены местные правоохранительные органы, пишет РБК.
На минувшей неделе стало известно, что Следственный комитет России проверяет руководство Следственного управления по Карачаево-Черкесии после ареста Арашуковых.
- Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации и позднее арестован. Его обвиняют в организации убийств двух общественно политических деятелей в Карачаево-Черкесии, давления на свидетеля и причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей.
- По этому делу также арестованы отец Арашукова, которого называют одним из самых влиятельных в республике бизнесменов, и ещё несколько человек. Большинство обвиняемых в разное время были связаны со структурами "Газпрома" в Карачаево-Черкесии. Часть подозреваемых объявлены в федеральный розыск. В зависимости от роли каждого им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нем.
- 7 февраля на заседании Мосгорсуда, где защита пыталась обжаловать арест Арашукова, член Совета Федерации заявил, что он заранее знал о своем аресте. Так он ответил на заявление следователя о том, что может скрыться. Арашуков отрицает все обвинения в свой адрес, называя уголовное дело против себя "заказным". Он пожаловался на плохие условия содержания в изоляторе "Лефортово", прокурор в ответ заявил, что политик просто "стал ближе к народу".
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