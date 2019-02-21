Дело о пытках в полиции Нижнего Новгорода завели спустя восемь лет

В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках в местном отделе полиции местного жителя Александра Семенова, сообщает "Комитет против пыток". Дело расследуется по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия". При этом само событие произошло ещё в 2011-м году.

В мае того года к Семёнову домой пришли трое полицейских и потребовали проехать с ним в ОВД № 1 Автозаводского района. Там, по словам задержанного, сотрудники полиции требовали от него признаться в убийстве. При этом Семёнова "посадили на стул, сковали руки наручниками, после чего начали бить, нанося удары по голове". Не получив признания, полицейские применили к задержанному пытку "ласточка", били его электрошокером и душили, надевая на голову полиэтиленовый пакет.

После этого Семёнова отвезли в больницу, где заставили сказать врачам, что он получил травмы, упав с фуры. Затем его вновь отвезли в отдел и продолжили пытать.

В итоге давать показания по делу об убийстве нижегородец отказался, признавшись лишь в участии в драке, за что позднее получил два года лишения свободы условно.

Жена Семёнова пять раз обращалась в Следственный комитет с заявлением о пытках мужа, но ведомство пять раз выносило отказы в возбуждении дела. Кроме того, как выяснили правозащитники, во время доследственных проверок пропало медицинское освидетельствование Семёнова, в котором говорилось, что у него зафиксированы 19 кровоподтёков и ссадин на голове и руке.