Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Соответствующий указ он подписал в четверг.

Назарбаев раскритиковал работу правительства. Президент заявил о неумении министров работать с населением. По словам Назарбаева, правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные инструменты для качественного роста экономики.

"В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью", - говорится в заявлении президента. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Аскар Мамин.

В последние две недели в Казахстане проходят массовые протесты многодетных матерей, которые требуют улучшить качество жизни их семей. Протесты начались после того, как в пожаре в доме-времянке в Астане погибли пятеро малолетних девочек.

Правительство Казахстана с сентября 2016 года возглавляет премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Согласно Конституции Казахстана, правительство образует президент страны. Оно действует в пределах срока полномочий президента и ответственно перед ним.