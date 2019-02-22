"День настоящих мужиков": как в России относятся к 23 февраля

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. По всей стране пройдут официозные праздничные мероприятия, салюты, зрителей федеральных телеканалов ждут военно-патриотические концерты. В Москве запланирован костюмированный "День русского солдата", а также концерт "Но ты мне дорог и такой" и лекция "Герои земли русской". Мужчинам из Новосибирска в этот день предлагают принять участие в гонках на собаках "Сила Сибири", а также побывать на шоу дельфинов, которые должны будут выступать под музыку из военных песен. В Волгограде в этот день запланирован рыцарский турнир, а в Санкт-Петербурге – военно-исторический фестиваль.

По данным ВЦИОМ, День защитника Отечества и идущий вслед за ним Международный женский день остаются одними из самых популярных праздников – их отмечает более 80 процентов россиян. По данным организации SmartCredit, в этом году более 80 тысяч российских женщин взяли займы и кредиты для покупки подарков на 23 февраля. Ожидается, что в начале марта за кредитами на подарки пойдут и мужчины.

Готовятся к праздникам и российские феминистки. Участницы проекта "Росгендернадзор" предлагают пересмотреть сложившиеся в обществе стереотипы, касающиеся "настоящих мужчин" и "настоящих женщин".

"Пацанам снова придется отмечать "День настоящих мужиков". С поздравительных открыток на них будут смотреть стволы танковых пушек, восхваляющих физическую силу, мужество и отвагу. Но не все пацаны целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции плюс иногда заботятся о детях", – напоминают участницы проекта. "К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они "достаточно мужественные", а не ведут себя "как бабы". Каждый день пацанам приходится соответствовать этому стереотипу или встречаться с насмешками и агрессией", – говорится на сайте "Росгендернадзора".

Девушки-участницы проекта подготовили карточки, которые иллюстрируют основные стереотипы по отношению к мужчинам.

"Пацаны тоже люди! У них должна быть возможность выглядеть так, как они хотят, и делать то, что им хочется, если это не нарушает безопасность и права других. Почитайте наши карточки и отвалите от пацанов со своими представлениями о том, что значит "быть мужиком". От того, что они возьмут отпуск по уходу за ребенком, пустят слезу или накрасят ногти, у них ничего не отвалится", – отмечается на сайте проекта "Росгендернадзор".

Позицию девушек объясняет участница проекта Ася Сеничева:

Мы хотим разрушить все стереотипы, связанные с патриархальной системой

– Мы хотим разрушить вообще все стереотипы, связанные с патриархальной системой, которая указывает мужчинам на то, что они должны быть мужественными и сильными, везде за всех платить и все чинить, а женщины должны быть хранительницами домашнего очага, рождать детей и убираться дома.

– Почему вам важно разрушить эти стереотипы, в чем ваша основная цель?

Основная цель – спросить себя и общество: насколько нам нужны эти стереотипы

– Основная цель в том, чтобы спросить самих себя и общество – насколько нам нужны эти стереотипы, которые существуют. Насколько они правдоподобны, не нарушают ли они наши границы. Я думаю, людям, которые живут в больших городах, условно западном обществе, в благополучных семьях, в достатке и без проблем – сложно представить, что эти все стереотипы могут выливаться. А они могут выливаться в очень большие масштабы гендерного насилия, которое происходит в основном над женщинами, и в основном это домашнее насилие. Кажется, что стереотип о том, что женщина – слабая, прекрасная и нежная, может существовать, и в нем нет ничего страшного. Но этот стереотип выливается в невероятные масштабы насилия над женщинами. Есть стереотип о том, что женщина должна сидеть дома и рожать детей. Он отражается на том, что у женщин в России зарплата в среднем на 30 процентов меньше, чем у мужчин, причем на тех же должностях и в том же возрасте. Мы не говорим, что женщины не должны быть хозяйками, не должны сидеть дома, мы говорим о том, что у женщины должен быть выбор. Она может хотеть рождать детей и быть хозяйкой, а может хотеть быть успешной женщиной, иметь свой бизнес и зарабатывать большие деньги.

– А мужчины и женщины действительно ничем не отличаются друг от друга?

Это любимая тема манипуляций – мужчины и женщины биологически разные, и поэтому у них должны быть разные права и обязанности

– Это любимая тема манипуляций, что мужчины и женщины биологически разные, и поэтому у них должны быть разные права и обязанности. Но я могу сказать, что вопрос не в том, разные мужчины и женщины или нет, а в том, как мы к этой разнице относимся. Можно сказать, что банан и яблоко разные, но на этом факте разности возникают разные представления, которые в итоге дискриминируют какую-то группу, отличную от другой. Естественно, мужчина и женщина не одинаковые, с этим фактом не нужно спорить, но на основе той разницы, которая между ними есть, возникает много дискриминирующих представлений. Во-вторых, очень легко разделить всех на две группы и сказать, что вот женщины слабые, а мужчины сильные, но на самом деле исследования показывают, что разница между людьми одной группы гораздо больше, чем между группами. Условно, может быть, гораздо больше физически слабых мужчин, чем женщин. Или, например, может быть, гораздо больше эмоциональных мужчин, чем женщин. Важно учитывать, что не существует просто мужчин и женщин, существует очень много еще других признаков, которые накладываются на биологический пол, много разных представлений.

– 23 февраля и 8 марта – популярные еще советские праздники. Что бы вы пожелали мужчинам и женщинам накануне 23 февраля и 8 марта?

Я бы призвала вспомнить об изначальной сути этих праздников. Не нужно говорить мужчинам про мужественность и дарить им носки и пену для бритья

– Я бы в первую очередь призвала вспомнить об изначальной сути этих праздников, потому что 23 февраля – это праздник Российской армии, праздник военнослужащих. Не все мужчины служили, не все должны служить, есть женщины, которые, например, служили, и которых было бы более логично поздравить с этим праздником. Я бы призвала вспомнить, что это не день настоящих мужчин, и не нужно им говорить про их мужественность и дарить им носки и пену для бритья. А 8 марта – это не день женщин, это день борьбы женщин за свои права, и я бы не стала говорить женщинам, что они должны в этот день быть украшением коллектива, нежными и прекрасными (на сайте есть специальный раздел, посвященный тому, чего не стоит желать женщинам на 8 марта. – РС). Они должны повторять пример своих предшественниц, которые 8 марта вышли на марш за свою независимость и за избирательные права, – рассказала участница проекта "Росгендернадзор" Ася Сеничева.

Тем не менее, 23 февраля, как и 8 марта, остаются одними из самых популярных российских праздников. Опрос ВЦИОМ за 2018 год показывает, что Международный женский день отмечают 88 процентов россиян, а День защитника Отечества – 84. Психолог Ольга Маховская полагает, что это связано с поддержкой праздников на государственном идеологическом уровне – в России по-прежнему в цене мужчины в погонах и женщины-труженицы:

Популярность этих праздников объясняется просто – это день идеального мужчины и идеальной женщины

– Цифры, конечно, впечатляющие. Обратите внимание, что они где-то корреспондируются с этими 86 процентами пропутински настроенных людей, которые не хотят перемен и довольны своей текущей жизнью. Популярность этих праздников объясняется просто – это были не женский и мужской праздник, а праздник идеального мужчины и идеальной женщины. В этом смысле на государственном уровне идеалы не переверстались. Идеальная женщина – это женщина-труженица, а идеальный мужчина – это мужчина-воин. Честно говоря, если бы эту знаменитую скульптуру "Рабочий и колхозница" сделать с учетом нынешней реальной символики, то у мужчины должен быть в руках автомат Калашникова, а у женщины какой-то гаджет, потому что наша труженица сейчас в основном сидит в офисе, от ЖЭКов до больших компаний. Ценность физического труда, конечно, потеряна, а идеал – жертвовать собой ради каких-то высоких внеличностных целей – остался, и он одинаков для мужчин и для женщин. Я бы даже сказала, что мужской праздник сегодня более актуален, потому что у нас по-прежнему много мужчин в погонах в разных организациях, включая коллекторов и приставов, которые стучат в дверь. Их очень много, это целый класс, это такая мощная прослойка контролирующих организаций, которым государство доверяет. Так что этот праздник – это ритуал поощрения мужчин, которые готовы служить и исполнять приказы.

– Есть ли будущее у этих праздников?

У этого праздника унизительный депрессивный оттенок – тебя ставят в одном ряду со всеми остальными

– Я думаю, что у этих праздников большое будущее. Особенно это касается 23 февраля. В условиях нашей нынешней российской иерархии это некоторый поощрительный жест в сторону тех, кто занимает в этой иерархии очень низкие позиции. У этого праздника есть всегда какой-то немного унизительный депрессивный оттенок, потому что тебя ставят в одном ряду со всеми остальными, а объединяет вас то, что вы исполняете чужие заветы, приказы, планы и так далее. Формы поздравления в эти праздники остались прежними, я вижу те же скромные букеты цветов или какие-то шампуни… Это очень пафосно звучит – "мужчина-воин" или "ратный женский труд"... Но когда тебе реально назначают цену в виде вот такого подарка, ты понимаешь, что не такой уж ты и идеальный, и в общем-то, цена тебе три копейки. Так что я могу сказать, что избегаю этих праздников – для того чтобы уйти от такого обесценивания и снижения даже своей социальной роли, – говорит психолог Ольга Маховская.

Микрофинансовая организация SmartCredit выявила интересную тенденцию: ради подарков для мужчин российские женщины буквально "влезают в долги". В этом году в различные микрофинансовые организации России за займами на подарки к 23 февраля обратилось в два раза больше женщин, чем в прошлом году. Чаще других, по данным SmartCreit, "в долг на подарки" берут жительницы Московского региона, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Специалисты отмечают, что женщины начинают подготовку к 23 февраля более организованно, чем мужчины. Они оформляют займы за пару недель до праздника, и как показывает практика, выплачивают его аккуратнее, чем мужчины. Максимальный ажиотаж и всплеск активности наблюдается в период с 10 по 20 февраля. Об этом Радио Свобода рассказала руководитель проекта SmartCredit Фарида Валуева:

За займами на подарки к 23 февраля обратились 80 тысяч женщин

– Мы подводим итоги по займам и микрокредитам каждый месяц. В 2019 году у нас была зафиксирована рекордная для нас статистика. С 10 по 20 февраля за займами в основном обращались именно женщины – это более 80 тысяч заемщиц. Цель займа у них как раз была купить подарок. Наш сотрудник всегда задает вопрос: "Какова цель займа?" И они отвечают: "Подарок". То есть мы понимаем, что данному человеку нужен заём именно на покупку подарка. Если в 2018 году средний чек на заём в феврале у нас был порядка 10 тысяч рублей, то в 2019 году средний чек составил около 12 тысяч рублей. То есть запросы заемщиц, которые брали деньги именно на подарки, тоже выросли. На что именно будут потрачены эти деньги – мы не знаем, об этом мы, конечно, не спрашиваем. Скорее всего, парфюм или техника. Массовый ажиотаж происходит в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

​– Женщины потом возвращают эти кредиты вовремя?

– Да, конечно! Если смотреть на возвратность, женщины вообще более ответственны, чем мужчины. Они переживают за свою кредитную историю, они переживают за проценты, они переживают за сверхначисления, если задолженность просрочена. Чтобы этого не допускать, они всегда платят в срок, то есть до зарплаты взяли – с зарплаты оплатили.

– Ожидаете ли вы наплыва мужчин накануне 8 марта?

Сильного всплеска мужчин мы не зафиксировали

– Примерно с 1 марта ожидаем мужчин. Но их будет меньше, чем женщин. Об этом говорит практика прошлого года. В марте прошлого года большого нашествия мужчин мы не зафиксировали. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, они не хотят дарить подарки, может, у них больше наличных денег. Еще одна деталь. Я часто вижу, как женщины в социальных сетях соревнуются – кто подарил своему мужчине на 14 и 23 февраля подарок круче и дороже. Соревнуются, выкладывают фотографии и считают лайки – чей подарок соберет больше. Мы относимся к этому нормально, и если люди хотят похвастаться тем, что они приобрели, почему бы и нет? – говорит Фарида Валуева.

Доктор психологических наук, профессор Александр Асмолов рассуждает о причинах, по которым 23 февраля и 8 марта остаются самыми популярными праздниками в российском обществе:

23 февраля – это устойчивый советский ритуал, воспоминания о "золотом веке", когда все было предсказуемо

– У многих россиян существуют воспоминания о "золотом веке", когда все было предсказуемо, когда было все определенно, и они мечтают, что это время так или иначе вернется. Многие россияне мечтают о стране, которую я называю – страна понятного завтра. И в этой стране есть звездочки и постоянные явления, которые связаны с этим "золотым веком". Среди них особое место занимают советские ритуалы, которые в буквальном смысле стали поведенческими стереотипами населения России. 23 февраля – это устойчивый советский ритуал. Многие люди воспринимают этот праздник как дань уважения к достоинству. Для многих это не просто День защитника Отечества – это праздник силы, уверенности и уважения.

Это праздник, за которым лично для меня стоят слова Булата Окуджавы "Ваше величество женщина, да неужели ко мне..."

8 марта – это второй наиболее устойчивый советский ритуал, который уже совсем не связан с идеологией. Он многими воспринимается как праздник весны и женщин. И этот советский ритуал не зависит от того, что его придумали Роза Люксембург и другие замечательные коммунистки и феминистки где-то на заре 20-го века. Это праздник, за которым лично для меня стоят слова: "Ваше величество женщина, да неужели ко мне..." – это слова Булата Окуджавы. Поэтому, когда вокруг все неопределенно, когда неясно, что будет завтра, эти праздники воспринимаются как ощущение надежности, честности, достоинства и любви. Они, как сейчас говорят, уже стали "мемами". Поэтому, когда приходят эти дни, люди радуются, их сердца открываются, и мужчины и женщины чувствуют хоть какую-то стабильность в нашем постоянно меняющемся мире.

– Не все воспринимают эти праздники таким образом. Все больше молодых и не только людей к ним или равнодушны, или пытаются говорить в эти дни о равноправии полов, о борьбе с гендерными стереотипами. Как вам кажется, приживется ли в России идея гендерного равенства?

Сегодня все больше женщин становятся теми, кто принимает решения, кто не спешит выйти замуж, рожать детей

– Идея гендерного равенства не просто приживется – она уже давно прижилась и живет своей жизнью. Если вы представите воображаемую картину: 19-й век, гендеры в стиле Викторианской эпохи. Идет он, рыцарь, она опирается ему на руку или тихо кладет голову на плечо. Середина 20-го века, 70-е годы: они, как замечательная статуя "Рабочий и колхозница", идут, взявшись за руки, равными шагом, как равные люди. И наконец, наш с вами 21-й век, картина меняется: идет она, а рядом идет он, тихо положив ей голову на плечо. Это те изменения, которые происходят в массовом сознании. Сегодня все больше представительниц прекрасной половины человечества становятся теми, кто принимает решения, кто не спешит выйти замуж, не спешит рожать детей. В этом смысле женщины становятся все более сильными, все более отвечающими за себя, становятся людьми, которых никогда, ни при каких условиях нельзя назвать слабым полом. Это реальная динамика социальных установок 21-го века, и многие социологические и психологические исследования ее четко фиксируют. В России это происходит прежде всего в урбанистической среде, в больших городах. Мы уже живем в этой реальности, ее надо принимать и понимать, это новые смыслы нового 21-го века, – полагает профессор, доктор психологических наук Александр Асмолов.





