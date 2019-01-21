"Мужчина, я вас не слышу!" Новости других миров

1 В Китае к врачу обратилась женщина, которая внезапно перестала слышать своего мужа. Врача (тоже женщину) пациентка при этом слышала нормально, а вот находившегося одновременно в кабинете мужчину не слышала совсем. Специалисты установили, что она страдает болезнью под названием «обратно-наклонная потеря слуха» (reverse-slope hearing loss). Учёные утверждают, что это очень редкая болезнь, а та её разновидность, которой страдает данная китаянка — неспособность слышать мужские голоса — так и вовсе редчайшая, но поверить им сложно: большинство из нас неоднократно сталкивались в жизни с проявлениями этой болезни, как, впрочем, и другого, зеркального, недуга — неспособности мужчин слышать женщин.

2. Две сестры, однояйцевые близнецы Карла и Чарлзи Агро, послали образцы своих ДНК во все основные компании, занимающиеся определением происхождения по генетическому коду: 23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, Living DNA и MyHeritage. К их удивлению, результаты оказались разными, причем не только разными у разных компаний: каждая из этих компаний нашла разницу в происхождении девушек, чья ДНК должна быть почти идентичной.

Так, компания 23andMe нашла у Карли 13% «общеевропейских» генов, при этом у Чарлзи их нашлось всего 3%. Зато у неё нашлись «франко-немецкие» гены, которых у её сестры не нашли вовсе. Компания LivingDNA, в свою очередь, нашла у Карли английские гены, которых не нашлось у Чарлзи. Зато у Чарлзи нашлись шотландско-ирландские гены, которых не определили у Карли. Остальные компании нашли у обеих сестер одинаковые генетические составляющие, но их количество в полученных сестрами результатах все равно отличалось на 1-3%.

Но этим дело не заканчивается. Наследственность сестер-близнецов по версии разных компаний тоже оказалась разной. Так, MyHeritageDNA определила, что обе имеют примерно на 2/3 балканское происхождение и примерно на 20% греческое. 23AndMe нашла у них лишь около 15% балканского происхождения и вообще никакого греческого, зато решила, что они на четверть восточно-европейки и почти на 40% итальянки. По версии AncestryDNA, все наоборот: восточно-европейской крови в них около 40%, а итальянской — около четверти. Плюс еще примерно 10% прибалтийской, которой не нашел больше никто. Living DNA нашла у девушек французскую кровь, а также английскую у Карли и шотландско-ирландскую у Чарлзи; по версии всех остальных фирм, у сестер нет ни того, ни другого, ни третьего. Наконец, FamilyTreeDNA нашла у них 13-14% ближневосточных генов — по версии двух из оставшихся компаний их у сестер всего 2-3%, еще две компании не нашли таковых вообще.

В общем, если вы послали свой образец ДНК в какую-то из этих компаний и не очень довольны результатом, попробуйте послать в другую — возможно, ее версия понравится вам больше.

​3. В Швейцарии инициативная группа собрала достаточно подписей, чтобы провести референдум за отказ от принятия европейской директиве об огнестрельном оружии, которую ЕС принял после террористических актов в Париже. Директива ограничивает права гражданских лиц на владение оружием. Швейцария не является членом ЕС, но поскольку она имеет полный доступ к общему европейскому рынку, она обязана выполнять европейские директивы, хотя не может принимать участие в их подготовке и рассмотрении. Директива об оружии вызвала в стране, где владение оружием среди гражданских лиц традиционно распространено более, чем где-либо в Европе, серьезное недовольство — даже несмотря на то, что ЕС специально внес в этот документ некоторые послабления, касающиеся только Швейцарии. В мае швейцарцы будут решать на референдуме, смириться ли им с ограничением своих традиционных прав на оружие или отказаться выполнять новый европейский закон. Последнее сулит стране очень существенные осложнения в отношениях с ЕС.

4. Швейцарские ученые смогли превратить раковые клетки подопытных мышей в обычные жировые. Сделали они это с помощью двух уже разрешенных к продаже лекарств. Лечение не превратило в жировые все раковые клетки, но уничтожило метастазы и остановило распространение рака. Будет ли это лечение эффективным для людей, пока что не ясно.

5. Европейские физики объявили о планах построить коллайдер, который будет в несколько раз больше Большого адронного коллайдера, для изучения открытого на БАК бозона Хиггса. Длина окружности нового коллайдера составит 100 километров (длина БАК — 27 километров), располагаться он будет тоже в Швейцарии, и построить его планируется к 2040 году. Если в БАКе сталкивают протоны с протонами, то в новом коллайдере будут сталкивать электроны с соответствующими им частицами антиматерии. Кроме него, в том же тоннеле примерно к 2055 году планируется открыть еще один коллайдер, чтобы, как и в БАКе, сталкивать в нем протоны с протонами, но с большей в семь раз энергией. Ученые надеются, что эти коллайдеры позволят им получить новые, еще не известные частицы и выйти за пределы ограничений физики стандартной модели. Ранее о планах создать подобные коллайдеры заявили китайцы, и они надеются закончить их строительство на 10 лет раньше, чем европейцы.

6. YouTube собирается запретить размещать на своей платформе видеоролики опасных конкурсов, розыгрышей и другие видео, способные спровоцировать зрителей на действия, опасные для их жизни и здоровья, а также ролики, которые могли бы серьезно расстроить детей. Это решение руководство YouTube приняло в результате эпидемии роликов под названием Bird Box Challenge, авторы которых пытаются выполнять различные задания с завязанными глазами. Как минимум одно из таких видео привело к серьезному инциденту — юноша, который вел машину, надвинув на глаза шляпу, врезался в другой автомобиль. К счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал. Флеш-моб начался после выхода фантастического фильма Bird Box («Птичий короб»), герои которого вынуждены ходить с завязанными глазами, чтобы не увидеть сверхъестественных существ, один взгляд на которых доводит людей до самоубийства.

​7. В прошлом выпуске мы писали о последней в мире гавайской улитке Одинокий Джордж, которая умерла, так и не найдя себе пары и не оставив потомства. Последней в мире лягушке вида Telmatobius yuracare по имени Ромео, которая (точнее, который) живет в неволе в Боливии, повезло больше. Оказалось, что Ромео — не последняя лягушка своего вида: биологам после долгих поисков удалось отыскать в боливийских лесах еще несколько. Сейчас Джульетта и ее соплеменницы проходят карантин и ждут встречи с Ромео, который еще не подозревает об их существовании. Ученые надеются, что у них все получится.

8. Кроме KickStarter и других краудфандинговых сайтов общего профиля, существуют и специальные краундфандинговые сайты для финансирования научных исследований. Социологи решили проверить, кому удается собрать на них больше денег на свои научные проекты. Обнаружилась удивительная вещь: студенты и практиканты в среднем собирают на этих сайтах в 2-3 раза больше средств, чем профессора — несмотря на то, что профессора просят больше. Кроме того, исследователям-женщинам в среднем дают примерно в полтора раза больше денег, чем исследователям-мужчинам.

​9. Печально знаменитое своей переполненностью токийское метро решило бороться с толпами, раздавая купоны на бесплатную еду пассажирам, пришедшим на станцию до того, как начнется утренний час пик. Правда, раздавать купоны будут не прямо на станции: для того, чтобы их получить, нужно будет зарегистрировать свой проездной — после этого система будет записывать время, когда пассажир вошел в метро. Если метро наберет достаточное количество желающих ездить на работу раньше обычного, им будут выдавать купоны на миску лапши или порцию темпуры.

10. В Японии ушел из большого спорта последний за многие годы ёкодзуна («великий чемпион» по сумо) японского происхождения. Кисеносато Ютака стал ёкодзуной в 2017, но продержался в этом звании всего два года из-за преследовавших его травм. Он объявил об уходе после того, как начал сезон с трех поражений. Сейчас в Японии осталось два ёкодзуны, Какурю Рикидзабуро и Хакухо Сё, и оба они монголы (с настоящими именами Мангалжалавын Ананд и Мөнхбатын Даваажаргал). Большинство ёкодзун за последние годы тоже были монголами или гавайцами. Последний перед Кисеносато японский ёкодзуна появился больше 20 лет назад, в 1998, и ушел из спорта в 2000.

Какурю против ​Хакухо: битва двух ёкодзун