Из китовой тюрьмы в Приморье исчезла одна косатка, об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил один из руководителей "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. По его словам, владельцы так называемой "китовой тюрьмы" написали заявление в полицию о пропаже млекопитающего. Они заявили, что косатка сама повредила вольер и ночью уплыла в открытое море. Экологи исключают такую возможность.
"Это невозможно, что бы косатка сама прогрызла ограждение, таких случаев ещё не было. Если бы шторм, возможно её могло поднять и унести в море, но это тоже невероятно. Она пропала из вольера №1, это единственный куда можно подогнать подъёмный кран с пирса. Поэтому мы не исключаем, что она просто была вывезена контрабандой ночью", - заявил Лисицын.
Зоозащитники осматривали "тюрьму" в середине января. Вся её территория находится под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков. Они же регулярно проверяют целостность сетей. Вокруг вольеров с косатками и белухами есть ещё одно общее сетевое ограждение, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований. Лисицын при этом не исключает возможность гибели косатки.
Гражданские активисты намерены подать заявления в Следственный комитет по признакам жестокого обращения с животными, "предположительно приведшего к гибели косатки". В пресс-службе УМВД по Приморскому краю заявили, что не располагают какими-либо сведениями о происшедшем.
- В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить из "китовой тюрьмы" косаток и белух. Иск подали в Южно-Сахалинский городской суд активисты трех региональных общественных организаций. Ответчиками они требуют признать Росприроднадзор, а также Минсельхоз России и Росрыболовство. Заинтересованными лицами зоозащитники требуют признать четыре коммерческие компании, выловившие животных для продажи в зарубежные океанариумы: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". В материалах также фигурирует Приморское погрануправление ФСБ России, организовавшее независимую комплексную экспертную оценку состояния косаток и белух в январе этого года.
- 18 января в "центре адаптации", известном среди экологов как "китовая тюрьма", прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын, один из руководителей "Экологической вахты Сахалина", позже рассказал "Сибирь.Реалиям" о том, что состояние животных ухудшается. Эти морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами. При этом эксперты не имеют права разглашать информацию по проверке, это требование сотрудников Следственного комитета.
- В конце декабря Лисицын заявил, что из-за низкой температуры и сильного ветра в Приморье у животных, которые содержатся в бухте Средней, отмерзают спины и плавники.
- 24 декабря Приморский краевой суд отменил постановление суда во Владивостоке об аресте в рамках уголовного дела косаток и белух. после этого зоозащитники стали опасаться, что отловщики могут попытаться отправить животных в иностранные океанариумы, хотя по закону их продажа запрещена.
- 21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи сообщили редакции "Сибирь.Реалий" о том, что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания в "китовой тюрьме".
- По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов
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