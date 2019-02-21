Из китовой тюрьмы в Приморье исчезла одна косатка, об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил один из руководителей "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. По его словам, владельцы так называемой "китовой тюрьмы" написали заявление в полицию о пропаже млекопитающего. Они заявили, что косатка сама повредила вольер и ночью уплыла в открытое море. Экологи исключают такую возможность.



"Это невозможно, что бы косатка сама прогрызла ограждение, таких случаев ещё не было. Если бы шторм, возможно её могло поднять и унести в море, но это тоже невероятно. Она пропала из вольера №1, это единственный куда можно подогнать подъёмный кран с пирса. Поэтому мы не исключаем, что она просто была вывезена контрабандой ночью", - заявил Лисицын.



Зоозащитники осматривали "тюрьму" в середине января. Вся её территория находится под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков. Они же регулярно проверяют целостность сетей. Вокруг вольеров с косатками и белухами есть ещё одно общее сетевое ограждение, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований. Лисицын при этом не исключает возможность гибели косатки.

Гражданские активисты намерены подать заявления в Следственный комитет по признакам жестокого обращения с животными, "предположительно приведшего к гибели косатки". В пресс-службе УМВД по Приморскому краю заявили, что не располагают какими-либо сведениями о происшедшем.