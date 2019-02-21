Издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat опубликовали детали из биографии третьего подозреваемого в покушении на Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о предполагаемом сотруднике военной разведки России Денисе Сергееве (агентурное имя Сергей Федотов).

Как выяснили журналисты, Сергеев вырос в казахстанском Ушарале. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище, после чего продолжил военную карьеру в ВДВ. В 1999 году Сергеев участвовал в бою за высоту Ослиное Ухо в Дагестане, был ранен и представлен к государственной награде. В начале 2000-х Сергеев переехал в Москву, где поступил в Военную академию, которая готовит сотрудников военной разведки.

По данным The Insider, помимо отравления Скрипаля и болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, Сергеев мог участвовать еще в нескольких операциях России за рубежом. В частности, он был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении и в Британии перед референдумом о Брекзите. Подтвердить его прямую связь с этими событиями журналистам не удалось. Однако они выяснили, что Сергеев был знаком с сотрудником военной разведки, который, предположительно, участвовал в перевороте в Черногории. Еще один знакомый Сергеева – тоже сотрудник военной разведки – регулярно летал в Краснодар одними рейсами с наемниками из ЧВК "Вагнера". В Краснодаре, как отмечает The Insider, предположительно, находится база ЧВК.

Журналисты также узнали о поездках самого Сергеева в Таджикистан в 2013 году, в Чехию в 2014 году и в Турцию в 2015 году. Эксперт, с которым пообщались Bellingcat и The Insider, предположил, что эти поездки могут быть связаны со сделками по продаже оружия в Сирию. Подтверждения этой версии нет. Издание The Insider пообещало опубликовать подробности в следующих частях совместного расследования с Bellingcat.

О том, что в деле покушения на Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери есть третий подозреваемый под агентурным именем Сергей Федотов, стало известно в начале февраля. До этого СМИ писали только об Александре Мишкине и Анатолии Чепиге. По версии и британского следствия, именно эти люди по заданию Москвы применили в Англии разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва обвинения отвергает.