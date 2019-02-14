Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что установила настоящее имя еще одного подозреваемого по делу об отравлении ядом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, совершенном около года назад в Великобритании.

Речь идет о "Сергее Федотове" – человеке, идентифицированном российским изданием "Фонтанка" и британской газетой Telegraph как третий участник покушения, наряду с двумя сотрудниками российской военной разведки Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой (использовавшими документы на имена Руслана Боширова и Александра Петрова).

"Сергее Федотов", как утверждается, связан с другим отравлением ядом "Новичок" – весной 2015 года болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину.

По данным Bellingcat, "Сергей Федотов" на самом деле – Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник российской военно-дипломатической академии:

он родился 17 сентября 1973 года в военном городке Ушарал в Казахстанской ССР около границы с Китаем;

служил в Новороссийске, между 2000 и 2002 годами был зачислен в военно-дипломатическую академию, известную под сленговым названием "консерватория ГРУ";

его звание неизвестно, но выпускники академии обычно носят звание не ниже подполковника, за это время он мог дослужиться до полковника или даже генерал-майора;

Денис Сергеев женат и имеет взрослую дочь.

​Bellingcat заявляет, что российские власти предприняли меры, чтобы уничтожить все публичные записи о Денисе Сергееве, однако он был идентифицирован в совместном с изданием "Инсайдер" и чешским еженедельником Respekt расследовании, как именно – будет подробно рассказано на следующей неделе.

Что известно об участии Сергеева-"Федотова" в покушении на Скрипаля

"Фонтанка" в октябре утверждала, что "Федотов" прибыл в Англию вместе с Мишкиным и Чепигой и что следователям Скотленд-Ярда было известно о третьем участнике покушения, но в ведомстве приняли решение объявить о нем позднее.

Telegraph сообщила в начале февраля, что "Федотов" прилетел в Британию в тот же день, что и Мишкин и Чепига, а номер его паспорта лишь незначительно отличается от их номеров. "Федотов" не улетел из Британии вместе с Мишкиным и Чепигой сразу после покушения, хотя был зарегистрирован на тот же рейс, что и они. В последний момент он, однако, отменил свою регистрацию на рейс. Данных о том, что он покинул Великобританию в какое-то другое время, не было, и звучало предположение, что он может до сих пор находиться в стране.

Как утверждается в расследовании Bellingcat, Сергеев прибыл в Лондон из Москвы утром 2 марта 2018 года. Мишкин и Чепига прилетели в тот же день более поздним рейсом.

Роль Сергеева в покушении на Скрипаля, если и была, осталась им неизвестной, признают расследователи. Также не установлено, ездил ли он в эти дни в Солсбери – город, где жил Скрипаль и где было совершено отравление.

Он купил билет на обратный рейс "Аэрофлота" в Москву на 4 марта, день, когда были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, однако на рейс не явился.

В тот же день, утверждает Bellingcat, он неизвестным способом добрался до Рима и сел на рейс 15:30 до Москвы.

Другие путешествия Сергеева-"Федотова"

По данным авторов расследования, в период с 2012 по 2014 год Сергеев много ездил по разным странам. Среди посещенных им – Украина, Таджикистан, Швейцария, Италия, Чехия. Пражский еженедельник Respekt, участвовавший в расследовании, пишет, что в Праге Сергеев под именем "Федотова" был в течение 8 дней в конце января – начале февраля 2014 года вместе с Мишкиным ("Петровым"). Они проживали в четырехзвездочном отеле Best Western Meteor Plaza. Точные цели пребывания Мишкина и Сергеева в Чехии установить не удалось. Известно, однако, что ранее в Праге побывал и Сергей Скрипаль, который, по данным издания Respekt, встречался с сотрудниками чешских спецслужб и, возможно, консультировал их по ряду вопросов.

Еще одно отравление – в Болгарии

Еще одним зарубежным визитом Сергеева, вызывающим множество вопросов, является посещение им Болгарии в 2015 году. Он был там дважды – в феврале и апреле. Во время первой поездки Сергеев, опять-таки путешествовавший под именем "Федотова", въехал в Болгарию из соседней Сербии, но улетел обратно в Москву из Софии.

Затем Сергеев-"Федотов" прилетел в болгарский город Бургас из Москвы 24 апреля 2015 года. На 30 апреля у него был обратный билет. Однако 28 апреля он вылетел в Стамбул. Там он срочно купил билет до Москвы.

В этот же день ранее в Софии был госпитализирован крупный болгарский предприниматель Емельян Гебрев с признаками тяжелого отравления. Экспертиза установила, что при покушении на Гебрева использовалось вещество класса "Новичок". Несколько недель бизнесмен был при смерти. Также был отравлен, хоть и не столь сильно, его сын, работающий в одной из фирм отца.

Сам Гебрев позднее связал покушение с поставками оружия Украине, которые осуществляла его компания. Болгарские власти недавно объявили о возобновлении расследования обстоятельств его отравления. Главная прокуратура Болгарии также сообщила, что сотрудничает в расследовании этого дела с британскими следственными органами, занимающимися делом Скрипалей.

Сведения о Сергееве

Утверждается, что Сергеев получил паспорт на свое новое имя "Сергей Вячеславович Федотов" в 2010 году, в том же УФМС 770001, где были выданы загранпаспорта Мишкину, Чепиге и другим сотрудникам ГРУ.

Найдены сведения о том, что он получил в 2009 году кредит на миллион долларов в одном из российских банков, хотя официально в тот момент не имел ни недвижимого имущества, ни автомобиля – как сотрудник компании Loreven Style Ltd, которой никогда не существовало, утверждают расследователи.