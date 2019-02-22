Белый дом: США оставят в Сирии около 200 военнослужащих

После вывода американских военных из Сирии, в этой стране на некоторое время останется "небольшая группа миротворцев" из США из 200 военнослужащих. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Подобный шаг она объяснила "защитой мира" в Сирии.

О решении президента США стало известно в четверг вечером, сразу после телефонных переговоров Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Этот шаг также позволит европейским союзникам США по международной коалиции оставить сотни военнослужащих в зоне конфликта для наблюдения за процессом создания так называемых "безопасных зон" в Сирии.

Однако пока остается неясным, на какой период времени в Сирии останутся 200 американских миротворцев и где именно их разместят.

Президент США объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. В знак протеста против решения Трампа ушёл в отставку министр обороны Джеймс Мэттис, за ним последовали ряд чиновников Пентагона.

Оппоненты Трампа указывали на то, что быстрый вывод американских войск поставит под угрозу вооружённые отряды курдов, которые вместе с американцами вели борьбу с радикальными исламистами на севере и востоке Сирии. Турция не раз заявляла, что готовит военную операцию против местных курдов, которых обвиняет в поддержке терроризма.