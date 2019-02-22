Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил трём министерствам до 1 апреля проработать вопрос о запрете использовать в залах судов клетки и "аквариумы" для подсудимых. Документ размещён на сайте правительства.

В ноябре в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий помещать подсудимых в ограждающие конструкции в залах судов. Ранее с критикой таких конструкций выступали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказаться изоляции обвиняемых по уголовным делам во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают, что изоляция подсудимых в залах суда является нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.

Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году и быстро распространились по всей стране. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные "аквариумы".

Против полного запрета аквариумов и клеток в декабре выступила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Она заявила, что считает необходимым использовать клетки при рассмотрении дел о терроризме, убийствах, бандитизме и разбоях.