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Дмитрий Медведев поручил запретить клетки для заключённых в российских судах

Проукраинский активист Владимир Балух в клетке на заседании суда в Симферополе в аннексированном Крыму, 1 декабря 2017 года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил трём министерствам до 1 апреля проработать вопрос о запрете использовать в залах судов клетки и "аквариумы" для подсудимых. Документ размещён на сайте правительства.

В ноябре в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий помещать подсудимых в ограждающие конструкции в залах судов. Ранее с критикой таких конструкций выступали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказаться изоляции обвиняемых по уголовным делам во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают, что изоляция подсудимых в залах суда является нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.

Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году и быстро распространились по всей стране. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные "аквариумы".

Впервые в российских судах клетка использовалась на процессе по делу серийного убийцы Андрея Чикатило, утверждает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас
Впервые в российских судах клетка использовалась на процессе по делу серийного убийцы Андрея Чикатило, утверждает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас

Против полного запрета аквариумов и клеток в декабре выступила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Она заявила, что считает необходимым использовать клетки при рассмотрении дел о терроризме, убийствах, бандитизме и разбоях.

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