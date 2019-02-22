Аникеев отрицает, что у "Шалтай-Болтая" были кураторы в ФСБ

Бывший руководитель хакерской группы "Анонимный интернационал", также известной как "Шалтай-Болтай", Владимир Аникеев, который в августе прошлого года вышел на свободу, дал интервью Русской службе Би-би-си, в котором рассказал о деятельности группировки и её предполагаемых связях с ФСБ.

На вопрос о том, с какими целями был создан "Анонимный интернационал", Аникеев ответил: "ради некоего хулиганства и попытки поиграть с реальностью". По его словам, деятельность группировки действительно помогла изменить "политический ландшафт" в России.

Аникеев рассказал о том, как была устроена работа в группировке, и о роли, которую играл каждый из её предполагаемых участников - Тепляков, Филинков и Александр Глазастиков (он живёт в Эстонии и уголовного преследования в России избежал).

Бывший глава группировки категорически отрицает, что у неё были "кураторы" в ФСБ. "Когда ты с кем-то сотрудничаешь, ты не игрок. Ты на рынке, на поляне, не игрок. Игрок - это тот, кто независимый", - говорит он. При этом другие участники "Шалтай-Болтая", Тепляков и Глазастиков, убеждены, что кураторы лично у Аникеева были. В СМИ нзазывалось имя Сергея Михайлова, главы одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ. Его впоследствии обвинили в госизмене.

При этом Аникеев отказался подробно рассказать о том, как группировка добывала информацию, уточнив лишь, что её члены пытались собрать информацию не только о чиновниках, но и об оппозиционерах, но "не нашли ничего интересного". Деятельность группировки также, по его словам, не принесла ей больших доходов, заработанные деньги были по большей части потрачены на текущие расходы (Аникеев много путешествовал и большую часть времени проводил в Таиланде). "Я очень сильно сожалею обо всем содеянном, больше никогда такое не повторится" - заявил Аникеев.

В прошлом году Аникеев заявил, что создаст собственную компанию, которая будет заниматься информационной безопасностью. Однако, по данным Би-би-си, сейчас он работает специалистом по пиару и информационной безопасности в адвокатском бюро "Коблев и партнёры".