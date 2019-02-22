"Мемориал" признал Павла Зломнова политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным Павла Зломнова, арестованного в Санкт-Петербурге по обвинению в публичном оправдании терроризма. Ранее Зломнов заявил о пытках в ФСБ. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению правозащитников, дело против Зломнова "с большой долей вероятности сфабриковано", так как следователи в течение года не смогли собрать достаточных доказательств вины арестованного, чтоб передать дело в суд. "Мемориал" требует освободить Зломнова и закрытия дело. Правозащитники также требуют привлечь к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые, по словам Зломнова, пытали его.

Сотрудники ФСБ задержали Павла Зломнова в конце января 2018 года, когда он должен был выйти на свободу. До этого Зломнов почти год провёл под арестом по другому обвинению. Во время пребывания в заключении он жаловался на пытки.

Следователи утверждают, что Павел Зломнов, находясь под арестом, назвал устроившего взрыв в управлении ФСБ в Архангельске в октябре прошлого года "настоящим героем народным".

В начале февраля суд в Санкт-Петербурге арестовал его на два месяца по обвинению в публичном оправдании терроризма.

Заодно были заведены уголовные дела и на его адвокатов Андрея и Михаила Зломновых (отца и брата обвиняемого), которые якобы оскорбили следователя. Впоследствии суд отстранил их от процесса. Более 40 петербургских юристов выступили в защиту адвокатов Зломновых.