Пытки не помогли? Заведи дело на адвокатов. Новые методы ФСБ

Почти ровно год назад, 31 января 2018 года, 36-летнего петербуржца Павла Зломнова задержали по дороге домой. Его затащили в “Газель” и сразу начали жесткого избивать. Когда Зломнов попытался узнать, кто его задержал, один из оперативников ответил: "Я твой император!" и, засунув Павлу палец ухо, продавил задержанному барабанную перепонку. Павла Зломнова обвинили в незаконном обороте оружия, но за год следователям так и не удалось подготовить дело для передачи в суд, адвокаты уверены, что фактически оно развалилось, несмотря на выбитые под пытками показания. 30 января 2019 года Зломнов должен был выйти из СИЗО, но его обвинили по новому уголовному делу в оправдании терроризма, а заодно завели дела и на его адвокатов, родных отца и брата Павла Зломнова, которые якобы оскорбили следователя.

Павел Зломнов просидел в СИЗО целый год. Но прежде чем обвинить его в незаконном обороте оружия, задержавшие его сотрудники ФСБ, по словам Павла, пытали его: он был жестоко избит – у него были отбиты почки, голова, рука, а также пробита барабанная перепонка, так что молодой человек остался глухим на одно ухо. В октябре 2018 года о деле Павла Зломнова и Романа Гроздова писала Новая Газета – в частности, о том, что Павел впоследствии опознал в одном из своих мучителей, особенно азартно прыгавшем на его теле, оперуполномоченного отделения УФСБ в Гатчине Романа Андреева.

Павла Зломнова задержали 31 января 2018 года, вместе с ним был задержан Роман Гроздов, который тоже сообщил о пытках – по его словам, пытавшим было мало одного электрошокера, и когда он разрядился, они взяли другой.

Члены петербургской ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская побывали у Павла Зломного, когда он проходил экспертизу в психиатрической клинике. По словам Косаревской, для них участие в этом деле началось с сообщения, что Павла и других фигурантов сразу после задержания пытали сотрудники ФСБ. Разобравшись в обстоятельствах наблюдатели включили дело в свое заключение о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

“Потом Павла поместили в изолятор в Горелово, известный как пыточный, и он рассказал о пытках членам ОНК Ленинградской области, мы использовали их отчет в своем заключении. И сейчас у нас безнадежное впечатление о его положении – он весь год заявлял о пытках, а адвокаты противостояли уголовному делу, основанному на показаниях, в том числе выбитых под пытками. Статья о незаконном обороте оружия очень простая, и то, что за год не сумели завершить процесс, показывает, что адвокаты не давали его сфабриковать. Ну, и вот – сейчас мы имеем дело против адвокатов и новый арест Павла”, - говорит Косаревская.

Адвокатами Павла являются его брат и отец – Михаил и Андрей Зломновы, которые защищали его настолько успешно, что следователи так и не смогли выйти с этим делом в суд, и время содержания под стражей истекло. Тогда в отношении Павла Зломнова было возбуждено еще одно уголовное дело – за оправдание терроризма: якобы он, сидя в камере, восхищался геройством человека, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Еще два уголовных дела были возбуждены против адвокатов – за оскорбление следователя.

Адвокат Павла Зломнова Михаил Зломнов уверен в том, что его брат невиновен, что его обвиняют в преступлении, совершенном другими людьми. Он напоминает, что Павел при задержании был так сильно избит, что его целую неделю даже не принимали ни в каком СИЗО, поэтому-то возмущенные адвокаты и обратились с соответствующими заявлениями в Следственный комитет, который до сих пор в этом деле не разобрался и не установил факта уголовного преступления в избиении задержанного: сам факт избиения сомнению не подлежит, но никто так и не установил, кто именно избилавл Павла.

Кроме того, адвокаты обжаловали ряд незаконных действий руководителя следственной группы следователя Саблина. “Например, в октябре прошедшего года мы уличили сотрудников ФСБ в том, что они склоняли свидетеля к даче заведомо ложных показаний и обратились в военно-следственный отдел военного комитета. Я считаю, это стало отправной точкой прессинга в отношении нас. У них не было доказательств, и они стали заставлять человека лжесвидетельствовать”, - говорит Михаил.

Михаил Зломнов до сих пор не получил ответа на свое заявление из Следственного комитета, и он считает, что именно то, что он и его отец создали следователям серьезное препятствие, уличив их в нечистоплотных приемах, и стало отправной точкой для войны с защитниками Павла Зломнова. “В ноябре мы узнали от другого фигуранта дела, что следователь Саблин хвастал, будто в декабре собирается нас отстранять, потому что мы “слишком заинтересованы””. Михаил Зломнов сообщает также о некой неудавшейся провокации со стороны следователя – именно после нее следователь, видимо, решив сменить тактику, вспомнил, что 22 августа его “оскорбили” оба адвоката на следственных действиях в присутствии понятых.

Заявление следователя Михаил Зломнов считает абсолютно клеветническим, какие именно оскорбительные слова он и его отец, по мнению следователя, произнесли, он сказать не может: “Нас до сих пор не ознакомили ни с показаниями свидетелей, ни с возможным заявлением оскорбленного следователя, то есть мы до сих пор не знаем сущности постановления о возбуждении уголовного дела”. Зломнов вспоминает, что разговор следователя с защитниками в тот день шел на повышенных тонах, но настаивает, что никаких оскорблений никто не произносил.

Врагов народа не хватает на всех силовиков, вот они и готовы раздувать каждое дело до невероятных размеров

Павла Зломного должны были выпустить из СИЗО 30 января, и в том, что этого не произошло, Михаил Зломнов видит месть со стороны следствия за позицию защиты. Новое уголовное дело, заведенное в отношении Павла, который теперь обвиняется в оправдании акта терроризма, Михаил называет необоснованным, высосанным из пальца. “Это реакция на нашу работу, они не могут нас достать физически, но могут отыграться на нашем подзащитном – в отместку за нашу жесткую позицию по основному уголовному делу, за то, что наш подзащитный не признал вины даже после того, как его сильно избили, а потом выступил с развернутыми показаниями, которые не устраивают следствие, отсюда и антагонизм между нами и главой следственной группы Саблиным. Я полагаю, что им необходимо оправдать свои зарплаты и должности, а врагов народа не хватает на всех силовиков, вот они и готовы раздувать каждое дело до невероятных размеров. Основное дело, которое они ведут по 222 статье, подведомственно МВД, но они его забрали себе и пытаются сделать целую группу”.

По мнению Михаила Зломного, ни в одной развитой стране нет такого уничижительного отношения к адвокатскому сообществу, как в России, а, между тем, адвокаты – это надежда на справедливость, и без нормального отношения к ним нечего и думать о построении правового государства. Михаил Зломный очень обеспокоен тем, что его и его отца могут отстранить от защиты Павла Зломного, он надеется, что Адвокатская палата Петербурга и объединение “Адвокатская солидарность” помогут защитить их доброе имя в этой непростой ситуации.

Действительно, по словам президента Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрия Новолоцкого, адвокаты возмущены таким грубым давлением на своих коллег. Свое участие в защите отца и сына Зломных Новолоцкий объясняет тем, что он – заместитель председателя Федеральной комиссии адвокатов по защите профессиональных прав адвокатов. По его словам, сейчас группа адвокатов собралась в едином порыве – “не допустить ситуацию, при которой можно осуществлять наезд на закон и на конкретных адвокатов, иначе завтра все будет еще хуже”.

Мы не оставим ни одного нашего коллеги, попавшего в беду

“Следователи решили избавиться от адвокатов, и вспомнили, что несколько месяцев назад те якобы называли следователя фашистом, хотя в контексте все звучало иначе. Но мы не оставим ни одного нашего коллеги, попавшего в беду”, - заключает Новолоцкий. Поведение следователя, отрицавшего факт избиения Павла Зломного, Новолоцкий считает циничным.

Кроме Юрия Новолоцкого защитникам Павла вызвались помочь и другие известные адвокаты – Иван Павлов, Александр Мелешо, Натэла Пономарева, Леонид Крикун, всего более 20 адвокатов. Возможно, эти адвокаты через несколько дней соберут пресс-конференцию и выступят с неким совместным заявлением. Адвокаты считают, что сегодня многое зависит от их профессиональной солидарности, и в этом отношении это дело знаковое: если они сейчас уступят, положение адвокатов в России может заметно ухудшиться.

Адвокат Команды 29 Евгений Смирнов полагает, что есть основания считать, что дело в отношении Павла Зломного сфабриковано, поскольку оно основано на показаниях всего одного свидетеля, давшего показания под пытками – и он от этих показаний отказался. Дело против адвокатов об оскорблении следователя Смирнов тоже считает несостоятельным, поскольку единственным доказательством в нем служат слова самого следователя, а никаких записей, которые бы могли их подтвердить, не существует, поскольку разговор происходил в СИЗО, где звукозапись запрещена.“Вообще в последний год участились уголовные дела против эффективно работающих адвокатов. Были дела за разглашение данных предварительного следствия, за разглашение государственной тайны в ходе следствия, но о деле за оскорбление следователя я слышу впервые”, - говорит Евгений Смирнов.

“Пришло время, когда адвокаты должны уметь защитить себя сами, 0,2% оправдательных приговоров в стране – это индекс отношения власти к адвокатуре, к ее усилиям по защите прав граждан”, - считает руководитель Команды 29 Иван Павлов. Он уверен, что применение пыток в делах вроде дела Павла Зломнова - установка сверху. “В этих делах ФСБ уже не раз замечена в применении недозволенных приемов ведения предварительного следствия. И адвокаты, увидев, что эти методы применяются к их близкому родственнику, заняли активную позицию – стали писать жалобы во многие инстанции, и следователь, вероятно, почуял, что пахнет жареным и стал принимать контрмеры, приведшие к двум уголовным делам против двух адвокатов”, - сказал Иван Павлов.