Более сорока юристов из Санкт-Петербурга и Москвы выступили в защиту Андрея и Михаила Зломновых – адвокатов, которые защищают своего родственника Павла Зломнова, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и оправдании терроризма. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
- Андрей и Михаил приходятся Павлу отцом и братом. В декабре их обвинил в оскорблении руководитель группы следственной службы УФСБ Даниил Саблин.
Адвокат "Команды 29" Иван Павлов рассказал "Коммерсанту", что 21 адвокат уже получили ордера и вступили в дела Зломновых. Еще 24 человека хотят сделать то же самое. На каждом заседании защищать обвиняемых будут примерно по 10 адвокатов, заявил Павлов.
Один из защитников Зломновых – заместитель председателя федеральной комиссии по защите прав адвокатов Юрий Новолодский – уточнил, что до сих пор неизвестно, в каком именно оскорблении обвиняют его подзащитных. Адвокаты полагают, что сотрудника ФСБ Данила Саблина задело сравнение работы следователей с действиями фашистов и НКВД.
- В начале февраля Ломоносовский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал Павла Зломнова по обвинению в публичном оправдании терроризма. До этого Зломнов почти год провёл под арестом по другому обвинению. Во время пребывания в заключении обвиняемый жаловался на пытки.
- Следователи утверждают, что Павел Зломнов во время пребывания под арестом назвал устроившего взрыв в управлении ФСБ в Архангельске в октябре прошлого года "настоящим героем народным".
- 30 января 2019 года Зломнов должен был выйти на свободу, но его обвинили по новому уголовному делу в оправдании терроризма. Заодно были заведены уголовные дела и на его адвокатов Андрея и Михаила Зломновых, которые якобы оскорбили следователя. Впоследствии суд отстранил их от процесса.