Более сорока юристов из Санкт-Петербурга и Москвы выступили в защиту Андрея и Михаила Зломновых – адвокатов, которые защищают своего родственника Павла Зломнова, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и оправдании терроризма. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Андрей и Михаил приходятся Павлу отцом и братом. В декабре их обвинил в оскорблении руководитель группы следственной службы УФСБ Даниил Саблин.

Адвокат "Команды 29" Иван Павлов рассказал "Коммерсанту", что 21 адвокат уже получили ордера и вступили в дела Зломновых. Еще 24 человека хотят сделать то же самое. На каждом заседании защищать обвиняемых будут примерно по 10 адвокатов, заявил Павлов.

Один из защитников Зломновых – заместитель председателя федеральной комиссии по защите прав адвокатов Юрий Новолодский – уточнил, что до сих пор неизвестно, в каком именно оскорблении обвиняют его подзащитных. Адвокаты полагают, что сотрудника ФСБ Данила Саблина задело сравнение работы следователей с действиями фашистов и НКВД.