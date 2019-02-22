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Российский МИД обвинил журналиста Times в нарушении визового законодательства

Журналист Times назвала Москву "блестящим городом". Российскому МИДу тект всё равно не понравился

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МИД России обвинил журналиста лондонской газеты The Times Джэнис Тёрнер в нарушении визового законодательства. Сообщении об этом размещено в фейсбуке ведомства. По утверждению российский чиновников, журналистка использовала туристическую визу в Россию для служебной поездки.

Недовольство дипломатического ведомства вызвал очерк Тёрнер от 14 февраля "Москва — блестящий город, потерявший душу". В тексте она сравнивает свои впечатления от двух поездок в столицу России — недавней, и случившейся в 1988 году. За это время город превратился из потрёпанного в блестящий, наполненный показной роскошью, считает автор.

В российском МИД заявили, что для командировки в Москву Тёрнер должна была оформить журналистскую визу и аккредитацию. Если же журналист побывала в городе как турист, её материал должен был быть размещён в "личном онлайн-блоге", считают в ведомстве.

  • В январе российский Роскомнадзор обвинил "Русскую службу Би-би-си" в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций". На сайте издания якобы нашли цитаты лидера запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. В каком контексте приводились цитаты, в ведомстве не уточнили.
  • До этого британский негосударственный медиарегулятор Ofcom пришёл к выводу, что российский телеканал Russia Today нарушил правила вещания на территории страны, и обвинил его в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у российских властей "неоднократно появлялись вопросы" к материалам Би-би-си о событиях в России и Сирии.

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