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Свобода в клубах

Cорванный “Праздник”. Видеотрансляция в 18.05

Кадр из фильма Алексея Красовского "Праздник"

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Кино, группировка SERB и блокадная тема

Какими средствами и с какой целью прокремлевские наци срывают клубные просмотры фильма “Праздник”? Репортаж из кинозала Общества Мемориал.

Жанр “Праздника”: водевиль, комедия положений, социальная сатира? Уместно ли называть фильм “черной комедией о блокаде”? “Праздник” как критика советской номенклатуры и общественного неравенства.

“Праздник” как способ кинопроизводства, независимого от государства. Черный пиар запретительных инстанций и отказ режиссера получать прокатное удостоверение. Почему на фильм ополчились псевдопатриоты? Блокада как запретная тема для неоконсервативного сознания.

Обсуждают режиссер фильма Алексей Красовский, историк и критик Константин Львов, критик Андрей Архангельский. В записи историки Никита Петров и Ирина Щербакова (Общество Мемориал), кинокритик Антон Долин, продюсер и социолог Анатолий Голубовский.

Ведет программу Елена Фанайлова.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

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