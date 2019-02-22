В Крыму ФСБ завело дело о попытке насильственного захвата власти

Управление Федеральной службы безопасности России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в отношении восьмерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В октябре 2017 года были задержаны Эрнес Аметов, Сервер Зекирьяев, Сейрана Салиев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов и Мемет Белялов, которым было предъявлено обвинение в участии в террористической организации. В мае 2018 года были также задержаны Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов, дело которых было объединено в одно производство с группой. Постановление о возбуждении второго дела было вручено всем фигурантам сегодня в присутствии адвокатов.

Адвокат Сергей Легостов, представляющий интересы Сервера Мустафаева, отметил, что в обосновании нового обвинения нет указания на конкретные действия обвиняемых. Даётся только экспертная оценка ФСБ учения исламской организации.

После российской аннексии в Крыму стали проходить массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир". С 2014 года 31 крымский мусульманин подвергся преследованиям по обвинению в принадлежности к этой партии.