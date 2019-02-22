Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор за госизмену

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на приговор киевского суда, по которому Янукович, признанный в государственной измене, заочно получил 13 лет лишения свободы. Судьи оправдали Януковича по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. Как сообщил телеканалу "Громадське" адвокат Александр Горошинский, бывший президент Украины настаивает на своей невиновности и попросил своих защитников обжаловать приговор. Адвокат объяснил, что подготовка апелляции потребовала много времени, поскольку дело Януковича "чрезвычайно сложное".

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на решение киевского суда, который приговорил его к 13 годам тюрьмы, признав виновным в государственной измене. Судьи оправдали Януковича по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. Как сообщил телеканалу "Громадське" адвокат Александр Горошинский, бывший президент Украины настаивает на своей невиновности и попросил своих защитников обжаловать приговор. Адвокат объяснил, что подготовка апелляции потребовала много времени, поскольку дело Януковича "чрезвычайно сложное".



Приговор предусматривает помещение экс-президента в колонию, когда у украинских правоохранительных органов появится возможность его задержать.