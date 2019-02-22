Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор за госизмену

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на приговор киевского суда, по которому Янукович, признанный в государственной измене, заочно получил 13 лет лишения свободы. Судьи оправдали Януковича по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. Как сообщил телеканалу "Громадське" адвокат Александр Горошинский, бывший президент Украины настаивает на своей невиновности и попросил своих защитников обжаловать приговор. Адвокат объяснил, что подготовка апелляции потребовала много времени, поскольку дело Януковича "чрезвычайно сложное".
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на решение киевского суда, который приговорил его к 13 годам тюрьмы, признав виновным в государственной измене. Судьи оправдали Януковича по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. Как сообщил телеканалу "Громадське" адвокат Александр Горошинский, бывший президент Украины настаивает на своей невиновности и попросил своих защитников обжаловать приговор. Адвокат объяснил, что подготовка апелляции потребовала много времени, поскольку дело Януковича "чрезвычайно сложное".
Приговор предусматривает помещение экс-президента в колонию, когда у украинских правоохранительных органов появится возможность его задержать.
- Бывшего президента Украины начали судить заочно в Киеве 4 мая 2017 году. Ему инкриминировали государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны, а также пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей.
- Прокуроры посчитали, что действия бывшего главы государства привели к оккупации Россией Крыма, развязыванию ею конфликта в Донбассе и нанесению убытков Украине вследствие потери объектов государственной собственности на общую сумму в 1 трлн 80 млрд гривен (по нынешнему курсу свыше 65 миллиардов долларов. – Прим. РС).
- В 2014 году Янукович при поддержке российских военных сбежал в Россию, где получил временное убежище. Находясь на российской территории, политик неоднократно заявлял, что его преследование является политически мотивированным.
- Одним из главных доказательств по делу о госизмене является фотокопия обращения Януковича, адресованного почти пять лет назад президенту России Владимиру Путину. В документе содержалась просьба ввести на территорию Украины российские войска.