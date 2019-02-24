Убытки в Европе. "Форд" готовится к сокращениям в России

Всемирно известный автомобильный гигант "Форд" заявил о возможности закрытия заводов в России. Рабочие предприятия во Всеволожске Ленинградской области, где есть сильный независимый профсоюз, предлагают спасти свое предприятие, проведя сокращения менеджмента российского филиала компании, а если завод закроют – потребуют не менее двух годовых окладов на каждого увольняемого. Власти Ленинградской области заявляют, что будут добиваться сохранения завода.

"Форд", на заводах которого в Европе трудится более 50 тысяч человек, готовится уволить тысячи из них. Причиной являются убытки в сотни миллионов долларов, которые создают "Форду" европейские филиалы. Решение о том, сколько закроют заводов и упразднят рабочих мест, автомобильный гигант пока не принял.

В России у "Форда" три завода: во Всеволожске Ленинградской области и в Татарстане – в Набережных Челнах и Елабуге. Завод во Всеволожске работает с 2001 года, профсоюзы на нем – одни из самых сильных в России. Вот и сейчас они сделали заявление о том, что готовы к акциям протеста в случае закрытия завода.

Профсоюзы опубликовали свое заявление 15 февраля, несмотря на то, что 14 февраля губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что завод "Форд" останется в Ленинградской области минимум до конца 2019 года.

– До сегодняшнего дня ни один представитель администрации завода во Всеволожске слова губернатора не подтвердил, а губернатор в совет директоров не входит: я его словам особо не верю. Также как я не верю и его словам, что он легко трудоустроит тысячу человек с такими зарплатами, как на "Форде". Тысяча человек – это только "Форд", а есть ещё и поставщики, которые тоже останутся без работы, – рассказал Радио Свобода Игорь Темченко, представитель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" – Во Всеволожске "Форд", наверное, самое большое предприятие. Но не единственное, есть и другие. Примерно половина его работников – из Санкт-Петербурга. Средняя зарплата – 55 тысяч при условии полной рабочей недели, но завод сейчас работает в режиме четыре дня в неделю. Четырехдневная рабочая неделя уже последние года два. Больше, чем на полгода, её объявлять нельзя, потому "Форд" объявляет её на полгода, потом две недели – полных, а потом опять неполная неделя".

Всеволожск – семидесятитысячный город в 30-ти километрах от Санкт-Петербурга. Всеволожский "Форд" может выпускать более 100 тысяч машин в год, но, по данным регионального портала 47news, в реальности он работает менее чем на четверть от своей мощности.

– В случае сокращений мы будем требовать не менее двух годовых окладов, как это было на "Форде" в Бельгии и Румынии. Мы не считаем, что мы – люди второго сорта, чем, например, в Румынии. На заводе сейчас остались те, кто работает чуть ли не с открытия. Если мы отработали по 10-15 лет, мне кажется, мы достойны нормальной компенсации, – говорит Игорь Темченко.

Самая низкая безработица

"Компания "Форд" – партнер Ленинградской области, и у региона и руководства предприятия выстроен конструктивный диалог. Ранее, когда руководством принимались решения об увеличении периода традиционных новогодних каникул на заводе во Всеволожске или проведении программы добровольного увольнения, "Форд Соллерс" всегда заблаговременно информировал региональные органы власти. На сегодняшний день "Форд" не уведомлял администрацию Ленинградской области об оптимизации или закрытии российских производственных площадок, в частности завода "Форд Соллерс" во Всеволожске, – говорится в ответе, полученном Радио Свобода от пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.

Если же завод всё же закроется, региональные власти уверены, что социального напряжения удастся избежать. "Сегодня в банке вакансий биржи труда Всеволожского района четыре тысячи свободных рабочих мест. Биржа труда региона имеет все необходимые ресурсы для трудоустройства каждого высвобождаемого сотрудника. На всеволожском "Форде" трудятся около 900 сотрудников, из которых около 500 – жители Ленинградской области", – отмечает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Председатель совета депутатов Всеволожска Ангелина Плыгун подтвердила Радио Свобода, что "Форд" – самый крупный работодатель в городе, но закрытия завода она тоже не очень боится: "У нас очень много вакансий, самая низкая безработица в Ленинградской области".

– Завод сохранить абсолютно реально. Мы сейчас разрабатываем стратегию профсоюзной кампании: это не первая подобная международная кампания, в которой мы участвуем, – рассказывает Радио Свобода Борис Кравченко, лидер Конфедерации труда России, крупнейшего в стране объединения независимых профсоюзов. – Мы уже работаем с европейским производственным советом "Форд", глобальным профсоюзом IndustriALL, куда входят профсоюзы автомобилестроителей всего мира. Мы также взаимодействуем и с властями Ленинградской области. В переговорах с глобальным менеджментом "Форд" мы рассчитываем, что выиграют обе стороны: чтобы работники сохранили рабочие места, а компания понимала, зачем это предприятие работает в России. Прецеденты закрытия подобных предприятий в Латинской Америке и Восточной Европе показывают, что минимум, на что могут рассчитывать работники, – это 24 оклада, но большинство членов нашего профсоюза заинтересованы в сохранении рабочих мест. Именно это будет предметом переговоров".

Руководство компании "Форд Соллерс" управляющей всеволожским заводом, максимально сдержано: "В январе мы подтвердили, что проходит стратегический пересмотр планов "Форд Соллерс" акционерами совместного предприятия, и что решения будут приняты во втором квартале. До этого момента никаких изменений в планах нет, все производственные площадки работают в штатном режиме, – заявили Радио Свобода в пресс-службе компании.​

Как обустроить "Форд"

– У нас есть предложения, как можно сэкономить, и, наверное, снизить себестоимость автомобилей. Да, "Форд" – известный бренд, но, на наш взгляд, основная проблема, почему не берут нашу продукцию – очень высокая цена, – рассказывает профсоюзный активист Игорь Темченко. – Все эти вещи касаются теплой зоны комфорта руководства. Например, менеджмент у нас катается на корпоративных автомобилях с полным обслуживанием, в то время как в столовой на человека полагается не более двух салфеток. Очень много управленцев. Я не понимаю, например, чем занимается менеджер по контролю за заработной платой. Непонятных должностей немало.

– "Форд" выбрал неправильную маркетинговую политику, это не проблема автомобильного рынка страны. Рынок потихонечку растет, от дна уже оттолкнулись. Думаю, "Форд" сохранит свои позиции в сегменте микроавтобусов, а остальное сложно прогнозировать. Хуже всего, что люди потеряют рабочие места, – говорит независимый автомобильный эксперт Виталий Архиреев.

Обозреватель "Авторевю" Сергей Знаемский рассказал Радио Свобода, что у "Форда" очень сильно обвалились продажи. За 2018 год компания продала всего 53 тысячи автомобилей в России, тогда как модели "Автоваза" продаются по 100 тысяч каждая, близкие показатели у "Хюндай" и "Киа":

– Раньше "Форд" был в лидерах, "Форд фокус" была первой локализованной иномаркой (то есть, выпускаемой в России – РС), завод во Всеволожске был загружен очень плотно. Но, затем компания проиграла конкурентную борьбу корейцам и некоторым другим производителям. "Форд" сильно держался на корпоративных продажах. Много их автомобилей уходило в МВД, чиновникам и депутатам разных уровней. Но госзакупки – сложная сфера. Там важно, в том числе, чтобы автомобиль собирался именно в России. Раньше "Форд" был одним из немногих, а теперь порядка 90 процентов автомобилей, продающихся в России, собираются у нас. "Форд" и здесь не смог удержаться. Их машинами перестали интересоваться таксопарки, теперь они в основном берут "Хюндай", "Киа" и "Шкоду". Главная проблема "Форда" в России – низкий спрос и большое количество заводов. Производственные мощности, которые они построили, слишком обширны и используются неэффективно. В том числе проблемой является низкая унификация выпускаемых моделей. На каждом заводе – и такая практика чуть ли не единственная в России – выпускаются автомобили на разных технических платформах. Дешевле выпускать несколько моделей на одной платформе: тогда можно делать крупные закупки компонентов для разных моделей, – говорит Сергей Знаемский.

Знаемский не исключает, что "Форду" придется закрывать заводы в России, но завод во Всеволожске – не первый кандидат на ликвидацию.