"Чудес у нас не будет": ждать ли массовой безработицы в 2019 году?

Почти четверть российских работодателей готовы подумать о сокращении штата в 2019 году. Таковы данные опроса портала Rabota.ru, на которые ссылаются российские СМИ. По данным исследования, сокращение сотрудников – это вынужденная мера, связанная с кризисом в российской экономике. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, предостерегают россиян от паники: массовых увольнений в 2019 году они не прогнозируют. Однако официальное число безработных в России может увеличиться – из-за нестабильной экономической ситуации и желания работодателей избавиться от сотрудников предпенсионного возраста, хотя закон это и запрещает.

Согласно опросу портала Rabota.ru, в 2019 году предполагают сократить штат 23% работодателей. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах медиа и маркетинга, а также на предприятиях, связанных с продуктами питания. Меньше всего о сокращениях задумываются компании, оказывающие услуги бизнесу.

Но не все так драматично. Согласно тем же исследованиям, около 17% работодателей намерены немного расширить штат. Это касается фирм, оказывающих услуги для бизнеса, а также IT-компаний. Кроме того, 33% респондентов намерены в следующем году проводить обучение своих сотрудников.

Эксперт по управлению персоналом, карьерный консультант Елена Емельянова серьезных потрясений на рынке труда в 2019 году не ожидает:

Розничная торговля испытывает дефицит сотрудников

– По реальному положению на рынке труда я вижу, что розничная торговля как раз испытывает дефицит сотрудников. Это касается работников торговых залов. На данный момент в этой отрасли существует большой дефицит персонала, мы это можем видеть даже по недозагруженности кассовых узлов. Я бы не сказала, что здесь идет или ожидается какое-то сокращение. Люди активно набираются, торговые сети продолжают свое развитие. К сожалению, в ближайшее время как в Москве, так и в регионах не получится уйти от ручного труда в пользу автоматизации. Поэтому мой прогноз, наоборот, оптимистичен: массовых увольнений в сфере, связанной с продуктами питания, точно не будет.

– А что касается сферы медиа и маркетинга?

В сфере медиа и маркетинга достаточно высокий процент востребованности

– Здесь тоже ситуация неоднозначная. В этих сферах достаточно высокий процент востребованности. Просто те специалисты, которые сейчас работают, больше востребованы в новых ролях, связанных с диджитал-продвижением и всеобщей, глобальной диджитализацией. Это новый тренд, и спрос на таких специалистов повышается. Поэтому специалисты, которые сейчас работают в маркетинге, имеют много шансов трудоустроиться на этом рынке. Для этого нужно получить дополнительные навыки, повысить квалификацию и пройти практику работы с цифровым маркетингом.

– Стоит ли ожидать массовых увольнений в 2019 году?

Я вижу такие страшные новости в конце каждого года, не нужно поддаваться панике

– Честно говоря, я вижу такие страшные новости по сокращениям практически в конце каждого года. Но практика показывает, что рабочая сила на рынке труда всегда востребована. А в ряде сфер сейчас даже большой дефицит кадров. Компании думают о том, как привлекать и удерживать сотрудников, доставлять их на рабочие места, оптимизировать для них графики работы. Поэтому я считаю, что не нужно поддаваться панике. Каждый должен понимать, каково его положение на рынке, какова его рыночная стоимость, и в случае, если с предприятием, где он работает, будет что-то не так, нужно искать себе новое применение. Большой дефицит кадров по-прежнему испытывает сфера IT, стабильной остается фармацевтическая отрасль. Банковский сектор сокращается, но его работники могут найти себя в других отраслях, где есть потребность в клиентском сервисе самого высокого уровня. Таких компаний на рынке хватает, так что массовой безработицы я не ожидаю, – рассказала эксперт по управлению персоналом Елена Емельянова.

Представитель сервиса по поиску работы Superjob.ru Сергей Светоченко также не видит повода для пессимизма: согласно исследованиям его портала, почти половина российских работодателей готова премировать своих сотрудников в конце года и даже индексировать им заработные платы. Правда, речь идет о предприятиях малого бизнеса, руководители которых заинтересованы в хороших сотрудниках. Тем не менее масштабных увольнений в 2019 году не ожидают и на Superjob.ru:

Люди выйдут на работу после Нового года, и их сразу уволят: это довольно смелое заявление

– То, что каждый четвертый работодатель начнет новый год с увольнений, – довольно смелое заявление. Представьте: люди выйдут на работу после Нового года, и их тут же уволят! У нас есть более оптимистичные исследования. К примеру, по сравнению с 2017 годом на треть выросло число компаний, которые планируют премировать сотрудников по итогам года. 45 процентов российских компаний будут в этом году награждать премиями отдельные категории персонала или всех работников. В декабре прошлого года о подобных планах говорили лишь 33 процента работодателей. Это говорит о том, что, какой бы тяжелой ни была экономическая ситуация в стране, в этом году она не столь плоха, как в прошлом. Также из позитивного: 35 процентов компаний из сферы IT и телекоммуникаций планируют в ближайшее время повысить зарплату персоналу. В других сферах, в финансах, например, 18 процентов планируют повысить зарплаты, в продажах – 21 процент, в логистике – 25, в гостиницах и общепите – 33 процента, что тоже немало. Если брать повышение в общем, то оно планируется в 29 процентах российских компаний. Но тут есть особенность: чаще всего о таком решении говорили представители малого бизнеса. Повышение планируют 34 процента организаций с численностью персонала до 100 человек. Чем крупнее предприятие, тем реже его представители подтверждали повышение зарплат для персонала в ближайшее время.

– Стоит ли представителям каких-либо профессий опасаться увольнений в 2019 году? И кого могут коснуться увольнения?

К 2022 году станут менее востребованными таксисты – роботы наступают

– За один год это вряд ли произойдет. Есть прогноз, что к 2022–23 году станут менее востребованными таксисты, потому что появится беспилотный транспорт. Компании активно переходят на автоматизацию персонала, на искусственный интеллект, поэтому будут сокращаться бухгалтеры. Роботы наступают – это факт, но в 2019 году ничего подобного еще не произойдет, – считает представитель портала Superjob.ru Сергей Светоченко.

Массовых сокращений в 2019 году эксперты не ожидают. Однако уровень безработицы может вырасти. По прогнозам Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России может увеличиться до 1,1 миллиона человек. В настоящий момент в России зарегистрировано 800 тысяч безработных. Они получают пособия в размере от 850 до 4900 рублей. С 1 января их размер будет увеличен до 1500–8000 рублей. Однако эти выплаты предназначены только для официально зарегистрированных безработных. Как полагают эксперты, повышение пособий может стать стимулом зарегистрироваться.

При этом в Минтруда убеждены, что численность безработных граждан в 2019–2021 годах не превысит 3,6 миллиона человек. Неофициальное число безработных в России, по оценкам экспертов, может достигать 15 миллионов человек.

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений​ Евгений Гонтмахер уверен, что массовых увольнений в 2019 году не будет, но то, что четверть российских компаний об этом задумывается, – дурной знак:

Работодатели не видят перспектив по увеличению производства товаров и услуг

– Четверть работодателей имеют планы сократить штат – это так. Это вовсе не означает, что 25 процентов работающих в России людей будут уволены, это было бы слишком. Потом, у работодателей это только планы, а как будет в жизни, мы тоже не очень понимаем. Скорее всего, эти планы вряд ли будут осуществлены. Но тут есть важный момент. То, что работодатели имеют такие планы, задумываются об этом, говорит прежде всего о плохом экономическом положении. Работодатели не видят никаких перспектив по увеличению производства своих товаров и услуг, потому что тогда бы им, наоборот, понадобились дополнительные люди. Тем более что официальная статистика этого года не очень оптимистичная, рост ВВП будет, может быть, 1,5 процента или немножко меньше, а в следующем году, судя по всему, еще ниже. Как всегда, наши правительственные оптимисты предполагают, что в 2020 году, наверное, мы немножко повысим, до 2 процентов, но мы знаем цену таким прогнозам.

– Каков ваш прогноз на будущее?

На ближайшие годы экономических чудес у нас не будет

– Недавно был опубликован доклад Всемирного банка по России, и там на ближайшие годы никаких экономических чудес у нас не будет. Потому у работодателей и есть такие планы, связанные со свертыванием производства на многих позициях. Что будет? Я думаю, что государство попытается это смягчить. Это, наверное, правильно, потому что массовая безработица никому не нужна. Такой опыт у нас был уже в 2009 году. Если помните, тогда были выделены деньги, несколько десятков миллиардов рублей, на всякие программы поддержки рабочих мест. Фактически работодателям дали денег, чтобы они платили зарплату людям, которые у них ничего не делали. Но сейчас денег особых нет, и я не думаю, что будут такие масштабы, как в 2009 году. Наверное, какое-то увеличение безработицы будет. При этом надо понимать, что есть официальная статистика, а есть статистика реальная, потому что официальная статистика показывает какие-то очень небольшие значения. В Москве, конечно, маленькая безработица, но есть регионы, где она довольно значительна. Потом есть та, которая не фиксируется, и она в разы больше. Есть неэффективная занятость, когда люди работают неполный день или работают в тени. Есть самые разнообразные формы занятости, которые не устраивают людей, они просто выживают. Отсюда у нас такие низкие заработные платы. Наверное, увеличится контингент людей, которые будут болтаться между официальной безработицей и полноценной занятостью. Плюс у нас началась так называемая пенсионная реформа. Надо будет искать рабочие места людям, которые теперь будут позже выходить на пенсию. Это может быть тревожно именно для этой категории. Я думаю, что безработица коснется в первую очередь этих людей, – полагает доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

В 2018 году в России, несмотря на массовые протесты, повысили пенсионный возраст. Люди предпенсионного возраста стали наиболее уязвимыми с точки зрения увольнений в случае сокращения штата. Президент России Владимир Путин внес в УК поправку, предусматривающую уголовную ответственность за необоснованное увольнение таких сотрудников. Нерадивым работодателям может грозить штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Под предпенсионным возрастом в поправках подразумевается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости. Новая статья в УК будет применяться в наиболее вопиющих случаях, если будут доказаны умышленные действия по дискриминации работника. Трудовые споры будут разбираться через Рострудинспекцию. По закону, увольнение считается необоснованным, если решение о нем "принимается исходя из обстоятельств, не связанных с деловыми и профессиональными качествами, образованием, опытом работы сотрудника". Эксперты опасаются, что это повлечет за собой увеличение "теневого сектора" рабочей силы, что приведет к сокращению доходов населения.