68% россиян видят во взятках и арестах чиновников разложение власти

Две трети россиян уверены, что получение взяток чиновниками и их аресты являются проявлением разложения и коррумпированности власти. 22 процента считают это единичными и нетипичными для страны явлениями. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведённого на прошлой неделе.

Арест в конце января члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, четверть респондентов считают проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате, а почти треть видят в этом борьбу за передел сфер влияния между чиновниками.

Всерьёз как борьбу с коррупцией арест Арашуковых воспринимают пожилые и не очень образованные люди из провинции, а большинство молодежи вообще не знает ничего об этом уголовном деле, отметил директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации и позднее арестован. Его обвиняют в организации убийств двух общественно политических деятелей в Карачаево-Черкесии, давления на свидетеля и причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. По этому делу также арестованы отец Арашукова, которого называют "газовым королём" Северного Кавказа, и ещё несколько человек. Большинство обвиняемых в разное время были связаны со структурами "Газпрома" в Карачаево-Черкесии. Рауф Арашуков отрицает все обвинения в свой адрес, называя уголовное дело против себя "заказным". Он пожаловался на плохие условия содержания в изоляторе "Лефортово", прокурор в ответ заявил, что политик просто "стал ближе к народу".

21 февраля основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о жизни ещё одного влиятельного клана в Карачаево-Черкесии - Каитовых – Батдыевых. По словам оппозиционера, в КЧР "абсолютно все поделили между собой несколько семей, объединившись в хитросплетенные кланы и распределив между собой вообще все деньги, которые поступают в регион из бюджета".