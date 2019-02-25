Суд смягчил приговор националисту Вячеславу Дацику

Суд в Санкт-Петербурге смягчил приговор националисту Вячеславу Дацику, осуждённому на 3,5 года колонии строгого режима за погромы в притонах для занятия проституцией. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уголовное дело в отношении Дацика было прекращено в связи с истечением срока давности. Националист будет освобождён из-под стражи.

​18 мая 2016 года Вячеслав Дацик, незадолго до этого покинувший колонию, ворвался в притон для занятия проституцией и заставил его работниц и посетителей пройти по городу обнаженным до отдела полиции. Он также напал на предпринимательницу, остановившуюся в одном из отелей Петербурга. В 2018 году он был приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима.

20 февраля суд досрочно освободил националиста Дмитрия Дёмушкина, осуждённого за публикацию фотографий с "Русского марша".