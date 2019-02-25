В Пскове задержали участника пикета в защиту активистов Милушкиных

В Пскове сотрудники полиции задержали националиста Георгия Павлова за участие в пикете в защиту активистов Артёма и Лии Милушкиных, обвиняемых в сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту "Радио Свободы" рассказал друг задержанного.

Полицейские отвезли Павлова на допрос. Задержанный отказался свидетельствовать против себя. Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что ему вменяется нарушение порядка проведения публичного мероприятия и вручили повестку на 27 февраля.

24 февраля в Пскове прошло несколько одиночных пикетов в поддержку супругов Милушкиных, которых обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Участники акции вышли к СИЗО и Псковскому районному суду с плакатами "Свободу Артёму Милушкину" и "Нет политическому террору".

Супруги Милушкины были арестованы судом 18 января 2019 года по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. Артем Милушкин заключен под стражу, его жена Лия находится под домашним арестом. Вину они не признают и считают дело политическим. Милушкиных задержали 16 января. В дом Артема и Лии ворвались сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков в сопровождении спецназа в масках и с оружием. Они выбили стекла, напугав малолетних детей, надели на супругов наручники и провели четырехчасовой обыск, в ходе которого изъяли футляры из-под киндер-сюрпризов.