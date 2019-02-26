Министр иностранных дел Ирана объявил об отставке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что уходит в отставку. Об этом он написал 25 февраля на своей странице в Инстаграме. Он также принёс извинения за все недочеты, которые он допустил, находясь на этой должности.

Причины отставки Зарифа остаются неизвестными, сказал РИА Новости помощник главы МИД Ирана Аббас Мусави. Он отметил, что профиль министра в Инстаграме является настоящим.

В администрации президента Ирана позднее в тот же день подтвердили отставку Зарифа, однако подчеркнули, что Хасан Роухани её не примет.

Мохаммад Джавад Зариф занимает пост главы иранского МИДа с 2013 года и был ответственным за заключение ядерной сделки с Тегераном.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией – с другой.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране обвинения эти отрицают. Евросоюз не согласился с США и разработал меры, которые позволяющие уклониться от соблюдения американских санкций.