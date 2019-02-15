"Поддержать простых иранцев". Госсекретарь США об угрозах из Тегерана

Любые денежные средства, которые поступают в Иран с помощью внешних торговых операций, могут оказаться в руках Корпуса стражей исламской революции и пойдут во вред иранскому народу. Об этом в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил госсекретарь США Майк Помпео на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве.

В варшавской конференции по Ближнему Востоку участвуют главы и дипломатические представители 60 государств. Иран не получил приглашения на конференцию и в ответ обвинил Варшаву в нагнетании антииранских настроений повестке. При этом, в свою очередь, руководство Палестинской автономии заявило, что конференция направлена против палестинцев.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране обвинения эти отрицают. Евросоюз не согласился с США и разработал меры, которые позволяющие уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.

Глава госдепартамента США Майк Помпео в интервью корреспонденту Радио Свобода/Радио Свободная Европа Нюше Бограти напомнил, что Евросоюз, в отличие от США, оказался приверженцем "ядерной сделки" с Ираном. При этом Помпео подчеркнул, что участники конференции из числа государств ЕС, арабские страны и Израиль готовы коллективно противостоять угрозам со стороны Тегерана, несмотря на разногласия:

​– Давайте начнем с того, что произошло здесь – с усилий администрации США сформировать широкую международную коалицию против Исламской республики Иран, как это было отражено в выступлении вице-президента Пенса. Насколько это возможно, учитывая тот факт, что государства Европейского союза поддерживают свой план, когда речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий [соглашении между Ираном и странами 5+1 - РС], а недавно еще и создали механизм, который позволяет облегчить торговлю с Ираном?

– Эта встреча ставила целью выстроить мир и стабильность на Ближнем Востоке, и 60 с лишним стран встретились здесь, чтобы говорить об этом, чтобы найти решение сложнейших проблем в Йемене, в Сирии, в угрозе безопасности, которую создает конфликт между палестинцами и Израилем. Каждая из этих проблем является причиной, по которой мы здесь собрались. Но так получается, что когда мы говорим о "Хезболле", мы говорим об Иране, когда мы говорим о хуситах в Йемене, приходится говорить об Иране. Так что Иран – одна из проблем, которые здесь обсуждались.

Должен вам сказать, что коалиция крепка. Ни один человек, ни одна страна не отрицали, что угроза, исходящая со стороны Ирана, реальна, – будь то арабские государства или представители стран Азии, или Латинской Америки или Ближнего Востока. Есть разные подходы, как решать эту проблему. Европейцы придерживаются Совместного всеобъемлющего плана действий, мы приняли совсем другое решение. Мы полагаем, что любые деньги, которые приходят в Исламскую республику Иран, оседают на руках Касема Сулеймани [глава разведки и спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции - РС] и будут использованы во вред. И, что самое главное, будут использованы для того, чтобы создать реальные трудности для иранского народа.

​– Эта конференция представляется многим как еще одна попытка Вашингтона заложить основу для смены режима в Иране. Что вы скажете на это?

– Должен сказать, что это историческая встреча. Израильтяне и арабы сидят вместе и обсуждают проблему угрозы, которая исходит от Ирана. Это не было спровоцировано Вашингтоном. Мы, конечно, ясно изложили наше беспокойство относительно Исламской республики Иран. Мы будем продолжать это делать, потому что хотим, чтобы был слышен голос иранского народа. Мы хотим, чтобы режим изменил свое поведение, мы хотим, чтобы они вели себя как нормальная страна. В прошлом мае я изложил 12 пунктов, которые должна выполнить Исламская республика Иран для того, чтобы воссоединиться с международным сообществом. Иранцы – умный, талантливый народ с древней и богатой историей. Они абсолютно в состоянии сами управлять делами своей страны. Так что перемены в поведении режима в Тегеране, которых мы пытаемся добиться, направлены на то, чтобы создать более безопасный климат на Ближнем Востоке и улучшить условия жизни иранского народа. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать голоса иранцев внутри страны, чтобы эти люди получили ту жизнь, о которой они мечтают, ту жизнь, которая не представляет угрозы и риска для людей на Ближнем Востоке и в мире.

​– Вы в курсе того, что в среду, 13 февраля, на автобус Корпуса стражей Исламской революции произошло нападение, унесшее жизни 27 человек. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере: "Это не случайное совпадение, что в Иране произошел теракт как раз в тот день, как начался "цирк в Варшаве". Что вы скажете на это?

– США никак не связаны с этим. Представители многих стран, включая европейские, встречаются с Зарифом. Я бы попросил, когда они с ним встретятся, задать ему вопрос, почему он сказал такую возмутительную вещь? Иногда он позиционирует себя как умеренного политика. Но умеренный политик не будет обвинять израильтян и американцев в убийстве – это не является умеренной политикой. Я думаю, что это показывает, что господин Зариф и президент Ирана Хасан Рухани в той же степени революционеры, как и другие иранские лидеры.