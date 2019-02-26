Петербургский хор исполнил песню об атомной бомбардировке США

23 февраля в День защитника Отечества на концерте в Исаакиевском соборе хор Санкт-Петербурга исполнил песню об атомной бомбардировке США. Песня называется "На подводной лодочке. Или о зарплате военнослужащих". Видео с концерта в тот же день выложил сам хор, но заметили его только через два дня. На неё обратил внимание публицист, общественный деятель, диакон Андрей Кураев.Он опубликовал пост в Живом журнале под заголовком "Путинизм под сводами Исаакия. Терминальная стадия".

В песне, которая прозвучала в конце концерта после основной программы, есть такие слова : " И на самолетике сверху друг мой Вовочка не с пустыми люками в гости прилетел". "На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!“". Также там есть фраза "ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря".

Эта песня была написана Андреем Козловским в 1980 году.

Публикация видео с песней вызвала удивление, не все поначалу поверили, что это не фейк, сообщает "Фонтанка".

Позже администрация хора прокомментировала исполнение песни на своей странице в "ВКонтакте". "Не можем не ответить мастерам политической аналитики: не стоит всерьёз вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе. А для понимания того, что было на нашем концерте, достаточно знать две вещи. Во-первых, песни, которые мы поем – это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры", - говорится в комментарии Концертного хора Санкт-Петербурга.

20 февраля президент России Владимр Путин, выступая в Москве с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва развернёт ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Путин также упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон", имеющей дальность полета более тысячи километров. В Минобороны утверждают, что достичь своих целей "Цирконы" могут за 5 минут, а американским ракетам нужно минимум 10 минут, чтобы долететь до Москвы.

В субботу, 23 февраля в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" её ведущий Дмитрий Киселёв назвал цели, которые российские ракеты "Циркон" поразят в США в случае такой необходимости. Среди них – здание Пентагона и пункт управления ядерными силами в Вашингтоне, президентский пункт управления в Мэриленде, управление стратегическими наступательными силами в Калифорнии.