Кардинала Пелла признали виновным в сексуальных преступлениях

В Австралии суд присяжных признал кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальных преступлениях. Таким образом, он стал наиболее высокопоставленным католическим иерархом, признанным виновным в преступлении такого рода, сообщает Русская служба "Би-би-си".

Вердикт был вынесен ещё в декабре, но до сих пор о нём не сообщалось по юридическим причинам. Суд признал, что в 1996 году Пелл совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков из хора в комнатах собора в Мельбурне. Кардинал свою вину категорически отрицает. Присяжные отклонили утверждения адвоката Пелла Роберта Рихтера о том, что обвинения беспочвенны и являются плодом фантазии жертв.

Как казначей Ватикана 77-летнего Пелла называют третьим лицом в иерархии Римско-католической церкви. В июне прошлого года его обвинили в педофилии. Тогда кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться в Австралию. Он заявил, что намерен лично прийти в суд.

Судебные заседания по его делу в прошлом году проводились дважды, поскольку первый состав жюри не смог вынести решение.

В середине декабря папа римский Франциск удалил трех кардиналов из своего неформального кабинета. Двое из них, в том числе Джордж Пелл,были причастны к предполагаемому сексуальному насилию.

Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с целой чередой обвинений, связанных с сексуальным насилием со стороны священников и утверждениями, что Ватикан пытался утаить эти случаи. Скандал начался с публикации в августе доклада большого жюри Пенсильвании. Согласно документу, служители католической церкви более 70 лет тем или иным образом совершили различные сексуальные преступления против тысячи детей.

В сентябре папа римский призвал высокопоставленных католических епископов со всего мира приехать в Ватикан, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей церкви.