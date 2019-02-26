Мосгорсуд снова отказался отпустить Мамаева и Кокорина из-под ареста

Московский городской суд признал законным продление сроков ареста футболистам сборной России Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его младшему брату Кириллу до 8 апреля 2019 года.

С жалобой в Мосгорсуд на решение Тверского суда Москвы обратились адвокаты обвиняемых. Они просили суд смягчить им меры пресечения – на домашний арест или залог.

Футболистов обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве по предварительному сговору.

Утром 8 октября, выходя из клуба в центре Москвы, Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также ещё несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.

После этого футболисты и их друзья пошли в находившуюся рядом кофейню, где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина Владимира Путина ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за нецензурную брань.

11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал участников нападения. Им грозит до семи лет лишения свободы.