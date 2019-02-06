Тверской суд Москвы оставил под арестом футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Трансляцию заседания вёл сайт Sports.ru. Футболистов обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве по предварительному сговору.

На заседании защита футболистов предлагала выпустить их под залог – шесть миллионов рублей за Мамаева и 10,4 миллиона за Кокорина. Судья продлила футболистам арест на два месяца.

Утром 8 октября, выходя из стрип-клуба в центре Москвы, Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.

После этого футболисты и их друзья пошли в кофейню неподалеку от стрип-клуба, где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина Владимира Путина ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за нецензурную брань.

11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал нападавших на два месяца, а позднее продлил их арест до 8 февраля. Им грозит до семи лет лишения свободы.