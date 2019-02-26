Порошенко запретил участие российских наблюдателей на выборах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете представителям России наблюдать за выборами. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

7 февраля законопроект приняла Верховная рада. Соответствующие изменения будут внесены в законы о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах. Согласно этим поправкам, официальным наблюдателем не может быть гражданин государства, которое признано украинским парламентом "государством-агрессором" или "государством-оккупантом". Таким государством на Украине признана только Россия.



В Москве такое решение назвали антидемократичным и недопустимым. Раскритиковал его и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что россияне могут работать в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а Киеву необходимо доверие к своим демократическим институтам.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение об отказе российским наблюдателям работать на выборах президента Украины. Он призвал Киев к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от ОБСЕ.

Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его страна готова принять на выборах любое количество международных наблюдателей от любых стран, но не от России. Климкин предложил "поставить точку во всех дискуссиях" на эту тему.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.