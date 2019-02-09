ОБСЕ предложила Украине отменить отказ российским наблюдателям

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение об отказе российским наблюдателям работать на выборах президента Украины 31 марта. Лайчак во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным "выразил сожаление", что украинский парламент 7 февраля принял закон, который запрещает выдавать гражданам России аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).



Председатель ОБСЕ призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.





Однако, глава МИД Украины заявил, что его страна готова принять на выборах любое количество международных наблюдателей от любых стран, но не от России. Климкин предложил "поставить точку во всех дискуссиях" на эту тему. 8 февраля он сообщил в Фейсбуке, что в начале января письмом проинформировал директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей.



В субботу президент Петр Порошенко заявил об официальном начале своей предвыборной кампании. "Чтобы завершить построение сильного государства, чтобы подготовить Украину ко вступлению в ЕС и НАТО, чтобы не дать популистам умножить на ноль все, что вымучили наши люди и наш народ, я принял решение баллотироваться во второй раз на пост президента Украины", - добавил он. Среди своих стратегических целей на второй срок Порошенко назвал борьбу с бедностью, подготовку Украины ко вступлению в ЕС и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной целостности страны.

Президент также заявил, что украинцы не позволят России вмешаться в выборы.