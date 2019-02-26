Группа Freedom-jazz отказалась представлять Украину на Евровидение

Украинская группа Freedom-jazz отказалась представлять страну на Евровидение в 2019 году. Согласно " target="_blank">опубликованному на странице исполнителей заявлению, они получили звонок из Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

На национальном отборе Freedom-jazz заняли второе место. Ранее победительница отбора певица Maruv (настоящие имя Анна Корсун) заявила, что не поедет на Евровидение от Украины. НОТУ и исполнительница не пришли к общему мнению по положениям договора. Одним из условий контракта был отказ от гастролей в России, с которым Корсун согласилась. Однако другие пункты, предложенные НОТУ, исполнительницу не устроили.

Корсун стала победительницей зрительского голосования, она также получила высокие оценки профессионального жюри. Однако у части общественности и организаторов отбора её кандидатура вызвала сомнения в связи с тем, что она нередко выступает с концертами в России, официально признанной на Украине страной-агрессором.

Украина выиграла конкурс "Евровидение" в 2016 году, когда её представляла крымско-татарская певица Джамала. На финал Евровидения в Киеве в 2017 году не пустили представительницу России Юлию Самойлову, поскольку она выступала в аннексированном Крыму.