Именем Донецкой республики. Донбасс начинает церковную войну

На территории самопровозглашенной ДНР в ближайшие дни готовится ликвидация всех структур Православной церкви Украины (ПЦУ), созданных из приходов и епархий в том числе и из Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). После 1 марта священники будут депортированы на территорию, контролируемую украинским правительством, а все имущество епархии конфисковано.

После получения Томоса все приходы Киевского патриархата перешли в новую поместную церковь Украины, и на 1 марта на территории так называемой "ДНР" существует примерно четверть приходов этой церкви в Донецкой области – 36 храмов и помещений, епархиальный Дом милосердия в Тельманово и здание епархиального управления в Донецке.

Уничтожение структур новой поместной православной церкви Украины намечено только в "ДНР", в самопровозглашенной "ЛНР" пока такой шаг даже не планировали. Глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже выступил со специальным обращением к ООН, ОБСЕ, странам гарантам "Минского процесса", Европейскому Союзу и всем, кто может "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений" с просьбой "не допустить катастрофического развития событий".

Радио Свобода уже писало, что в "ДНР" еще в мае прошлого года были опубликованы поправки к закону "О свободе вероисповеданий и религиозных объединениях", которым закрепляется особая роль в "ДНР" Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Облегченную процедуру перерегистрации получили согласно закону Донецкая и Горловская епархия этой церкви. Все остальные религиозные организации должны были до 1 марта 2019 года пройти принудительную процедуру перерегистрации как церкви "ДНР".

"Такое требование не может быть выполнено, поскольку структура, которая издала такой "закон", никем не признается государством", – говорится в обращении митрополита Епифания.

В течении прошлого года на территории самопровозглашенных республик были запрещены церкви в основном протестантского толка – Свидетели Иеговы, "Всеукраинского союза церквей евангелистов христиан баптистов", церкви "Новая Жизнь". Молельные дома и имущество этих церквей были конфискованы, часть помещений передана для использования военным, в Макеевке бывший молельный дом превратился в ЗАГС. В Донецке весной 2018 года прошел обыск в одной из двух действующих на тот момент мечетей, и она была закрыта, следом был опечатан и закрыт храм Святого Духа УПЦ Киевского патриархата.

Радио Свобода поговорило о сложившейся ситуации с архиепископом Донецким и Мариупольским Сергием (Горобцовым), представляющим в регионе новую Православную церковь Украины.

– Все это началось несколько лет назад, там есть такой уполномоченный по делам религии Гавриш Сергей Сергеевич, и он сказал, что нашим священникам нужно пройти перерегистрацию по законам ДНР, – рассказывает владыка Сергий. Он был епископом КП Донецким и Мариупольским, стал правящим архимандритом Донецким и Мариупольским ПЦУ. – А что значит для нас пройти перерегистрацию? Это фактически признать республику в качестве какого-то государства и тем самым открыть против себя санкции здесь, в Украине! Соответственно наше высшее церковное руководство никогда бы на это не пошло. У нас есть своя позиция: мы регистрировались по законам Украины и по законам Украины мы там служим. Хочу при этом заметить, что со стороны наших священников там не было никаких провокаций, никой пропаганды и они никак не касались политики. Священники занимались исключительно миссионерской, проповеднической деятельностью и каждый день делами милосердия – оказывали помощь и переселенцам, и беженцам, и тем людям, что пострадали вследствие войны, у которых взорвали квартиры, дома, убили родственников. Священники были и духовниками, и работниками социального служения одновременно.

Власти "ДНР" это не нравилось, и они постоянно нас пугали тем, что в ближайшее время выйдет закон о религиозной деятельности, в котором будет четко прописана позиция по отношению к тогда еще храмам Киевского патриархата, ну и, конечно, храмам протестантских церквей, мечетям отдельных духовных управлений мусульман, но никак не для УПЦ Московского патриархата.

– Что вы ожидаете в ближайшие дни?

Видимо, чтобы не показаться голословными, они в прошлом году уже захватили наш храм в Донецке

– До нас уже довели информацию, что 1 марта в случае отказа от плана "ДНР" "мы ваших священников депортируем, а все имущество, начиная от земельных участков, храмов, епархиального управления, дома милосердия, икон, утвари и всего остального мы изымаем в фонд республики". Видимо, чтобы не показаться голословными и несерьезными, они в прошлом году уже захватили наш храм в Донецке, в поселке Рудченково, опечатали его. Был прекрасный Храм Святого Духа, на священника его отца Ивана были гонения большие, преследования, он по моему благословению чтобы спасти свою жизнь был вынужден покинуть ту территорию, но люди собирались сами и беспрестанно молились. И в один воскресный день они пришли и увидели, что храм опечатан "государственным фондом имущества Донецкой народной республики" – ну и все. Второй храм, временное помещение, у нас было на Чулковке в Донецке, его тоже забрали. Ну и помните, в конце 2014, начале 2015 несколько раз обстреляли и в итоге взорвали наш храм в Тельманово. К этому надо добавить постоянные гонения, оскорбления и запугивания всех наших священников…

Вынесли суровые испытания, но сейчас лишаемся там уже всего

Что они делали? Во многих наших храмах отключили свет, воду, обрезали коммуникации мотивируя тем, что "официально вашей религиозной организации на территории ДНР нет, она не зарегистрирована". Поэтому священники использовали какие-то запасные варианты, вечерами служили при свечах, переделывали систему отопления с газа на твердотопливные котлы, чтобы хоть как-то отогревать церкви зимой, как-то справлялись, смирялись, терпели. Вынесли суровые испытания, но сейчас лишаемся там уже всего.

– Много священников осталось на неконтролируемой территории Донецкой области?

– Сейчас, после всех гонений и смертей, осталось три священника, один дьякон и несколько монахинь. Всех остальных выгнали, создали все условия, чтобы священники с семьями покидали ту территорию. Один из наших отцов умер перед Рождеством Христовым, похоронили сразу после Рождества. У него был заработанный во время войны сахарный диабет – сами понимаете, постоянные угрозы, волнение. А тут ему сообщили, что служит он в своем храме в Тельманово последнее Рождество. Он нервничал, переживал за всех и вся…Отец Владимир, молодой еще человек, 41 год ему был, окончил семинарию, духовную академию, а перед этим исторический факультет университета. Поднялся у него сахар, привезли на "скорой" в Тельмановскую районную больницу, а там и врачей уже нормальных не осталось.Ему резко понизили сахар, он впал в кому и умер…

При Украине столько не ходили в наши храмы как сейчас

Мои священники сейчас работают там практически 24 часа в сутки, они успевают служить в 80% этих 36 храмов, каждый божий день – по районам, по городам, сегодня вечером в каком-то селе вечерняя литургия, завтра с утра в другом – утренняя, акафисты, молебны, панихиды и так дальше. Да, тяжело, трудно, но, поверьте, на праздники, на Рождество, Богоявление столько много народа было в церквях, что у многих создавалось впечатление, что при Украине столько не ходили в наши храмы как сейчас!

– Я знаю вы в Тельманово содержите Дом милосердия для стариков…

– С 1999 года содержим, помогаем, 20 лет уже. Сейчас там около 45 человек. Там разный состав, есть такие пожилые люди, которые приходят только на зимний период, такие, которые приходят только покушать. Это или инвалиды, или старые люди, от которых отказались или уехали из-за войны дети… Понятно, что мы их не оставим, защитим, будем каким-то образом вывозить, мы своих не бросаем…

Но представляете, что творится в душе и сердце наших священнослужителей, что творится у меня внутри!? Я с 1992 года строил, восстанавливал эти храмы, привлекали благотворителей, помогали людям, вели воскресные церковные школы, организовывали прекрасные паломнические поездки. Все это в нелегкий постсоветский период, были и гонения на нас, давление со страны власти Януковича. И в этих условиях в роли "изгоев" мы все равно двигались вперед, восстанавливали в селах прекрасные старинные соборы, которые в советское время в лучшем случае были если не разрушены, то превращены в склады для хранения гербицидов, удобрений, овощей…

Власть "ДНР" заставляет нас уходить в катакомбы, тайком совершать богослужения

Мы всегда старались быть полезными обществу и сейчас лишиться всего – это катастрофа. Сегодня звонили мне десятки прихожан с той стороны и люди плачут. Говорю им: "Молитесь дома, читайте библию, псалтырь, если приезжаете сюда за пенсиями, мы вас с удовольствием будем принимать в своих храмах, причащать, помогать. Ну, вот такое вот тяжелое время пришло".Сейчас фактически власть "ДНР" заставляет нас уходить в катакомбы, тайком совершать богослужения.

– Тельмановский район – украинский, там и до войны большинство парафий было у Киевского патриархата?

– Да, так и было – в этом районе до войны было три церкви Московского патриархата и два десятка Киевского. В Тельмановском, Новоазовском, Старобешевском районах очень много сел, куда после еще прошлой войны во время операции "Висла" были переселены украинцы с земель восточной Польши. Сейчас этот народ остается без пастырей и это большая беда. Я уверен, что Боженька нас не оставит, всякие случаи были в жизни. Если вспомнить историю, многие думали, что Вторая мировая война тоже никогда не закончится, но всему есть Альфа и Омега. Я просто боюсь, чтобы эти "товарищи" не повторили тридцатых годов и не разрушили храмы. Либо у них есть такая мания – они забирают хорошие здания и отдают для своих военных под казармы. Либо просто грабят, ценности вывозят. Я этого больше всего боюсь – разрушат все, отберут у людей надежду и это будет очень печально.

– Что изменилось для вас с появлением ПЦУ?

Рано или поздно церковь объединится, хотим мы, не хотим, но в Украине будет единая поместная православная церковь

– К нам в большом количестве начали приходить прихожане, то есть церкви в Донецкой области из МП к нам не переходят, а вот переток прихожан колоссальный. Я просто смотрю – на каждой службе в храме пять-десять человек, всегда новые лица. Ну и если большая часть верующих перейдет к нам, то кому будут служить московские батюшки? Рано или поздно церковь объединится, хотим мы, не хотим, но в Украине будет единая поместная православная церковь. А какое-то количество духовенства и верующих в украинскую церковь просто не пойдут, поскольку считают себя россиянами и им близка идеология "русского мира". Ну и господь с ним – храмов хватит всем.

Но я хочу сказать, что как руководитель епархии не спровоцировал ни одной ситуации по поводу какого-то захвата храма Московского патриархата, даже в мыслях не было! Наоборот все время объясняю прихожанам, что нужно человеку духовно и морально созреть, тому же батюшке Московского патриархата нужно понять, что единство лучше нахождению по разные стороны баррикад. На всех пресс-конференциях, публичных проповедях, встречах с журналистами не устаю все это повторять. Нужна духовная система миротворчества, мы должны объединяться на фундаменте святого Евангелия, в котором сказано: "В любви, согласии, благочестии и долготерпении!". Сейчас у УПЦ Московского патриархата в Донецкой области церквей раз в восемь больше чем у нас, у нас примерно 130 приходов зарегистрировано, у них больше шести сотен плюс Лавра.

– Давно вы в Донецке были?

– Мне на ту сторону доступа нет с 2014 года, я там в списках на арест еще с тех времен, "приветы" передают по сей день и с Тельманова, и с Донецка. Какой-то человек, я его не знаю, он обо мне осведомлен хорошо, недавно в присутствии моих прихожан в Тельманово показывал на каком тополе он меня повесит на украинском флаге. За что, спрашивается? За то, что мы были законопослушными гражданами, за то, что мы помогали людям, за то, что мы всем сердцем любили Украину и с любовью относились и ко всем остальным странам? Но я им всем прощаю, и уверен, что рано или поздно каждый человек будет отвечать за свои грехи и свои ошибки и, дай Бог, чтобы при жизни каждый нашел в себе совесть и силы стать чище, добрее и стал поступать по-христиански... А сейчас надежда у нас только на то, что Господь нас защитит, а мировая общественность сможет как-то повлиять на власти этой республики