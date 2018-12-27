"Оказаться в зоне поражения". Будет ли новое обострение в Донбассе?

На пятом году войны Донбасс впервые встречает Новый год без объявленного формального рождественского перемирия, хотя шансы на него еще сохраняются. Впрочем, с учетом прекращения 26 декабря действия на территории 10 областей Украины военного положения, 27-го во время согласованной скайп-конференции подгруппы по безопасности Минской переговорной группы это перемирие еще могут объявить. И тогда, констатирует уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, это будет 18-я попытка военного перемирия в Донбассе. Часть из этих 18-ти перемирий объявлялись "бессрочно".

Рождественское перемирие могут согласовать в случае явной деэскалации ситуации на линии противостояния. Шансы на перемирие на данный момент сохраняются, на позициях относительно тихо, Донецк не слышит регулярную канонаду уже пару месяцев, а, например, в прошлое воскресенье 23 декабря случилось невероятное событие для этих мест – пресс-центр Операции объединенных сил в своей вечерней сводке вообще не отметил вообще ни одного обстрела на передовой

Между тем последние месяцы этого года в Донбассе выдались крайне нервными – в Донецке и Москве ждали и по-прежнему ждут огромного решающего наступления ВСУ сразу на двух направлениях, сообщали о концентрации больших масс танков, артиллерии и пехоты и – что совершенно новое в этих местах – анонсировали начало большой химической войны.

Тут тоже случилось невероятное: впервые действующий генерал-майор СБУ, украинский государственный служащий, глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куць стал комментировать заявление официального лица самопровозглашенной "ДНР" – выпускника Донецкого военно-политического училища профессионального военного пропагандиста полковника Эдуарда Басурина. Правда, комментировал Куць все же не заявление Басурина, а "сепаратистские СМИ", но его выступление было вызвано реальной паникой в Донецке.

"Как представитель украинской власти в Донецкой области официально заявляю: ни Украина, ни наши союзники не планировали, не планируют и не будут планировать никаких агрессивных действий против людей, которые живут на оккупированной территории. Потому что это наша земля, и люди – наши", – говорится в заявлении на официальной странице донецкого губернатора в фейсбуке.

Басурин в Донецке занимает должность "замначальника Управления Народной милиции ДНР". 25 декабря он собрал в Донецке экстренный брифинг, чтобы сообщить о разгрузке "украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты" в поселке Красногоровка под Донецком железнодорожного эшелона с синими бочками с "сильнодействующим ядовитым химическим веществом" и призывал срочно спасти 70 тысяч мирных жителей, которые могли "оказаться в зоне поражения".

Красногоровка простреливается практически насквозь, позиции ВСУ расположены на окраине городка

Красногоровка – ближайший пригород Донецка, жители которого до войны в своей массе ездили в областной центр на работу в ежедневном режиме. Красногоровка – одна из самых пострадавших территорий, она простреливается практически насквозь, позиции ВСУ расположены на окраине городка прямо напротив позиций вооруженных формирований "ДНР", в самом поселке с 2014 года отсутствует газ. Газовая ветка сюда шла из Донецка и после ее подрыва восстановление газоснабжения Красногоровки и Марьинки четвертый год не могут согласовать на всех переговорных площадках – в панельных девятиэтажках здесь торчат трубы печек-буржуек, во дворах и подъездах оборудованы многочисленные дровяные сараи. Никакой хозяйственной деятельности в Красногоровке нет, поселком руководит глава военно-гражданской администрации, поезда на местные пути не подавались ни разу с 2014 года. Жители Красногоровки связаны с Донецком не только телефонной связью, у многих линией соприкосновения разделены семьи и дети, и родители частенько наведываются друг к другу в гости. То есть ситуация в Красногоровке совершенно прозрачна для донецких и от этого показательно неадекватное заявление Басурина про "синие бочки" и "американских и британских специалистов по диверсиям", которые все это на месте координируют, в Донецке вызвала ужас.

"Я не знаю зачем нас так пугают, я звонила маме – там ничего нет вообще!" – довольно эмоционально отреагировала на вопрос Радио Свобода Наталья из Красногоровки. С мужем и сыном она живет в Донецке, мать ее – в Красногоровке, свекровь – в Марьинке. Война держит семью в постоянном, но привычном напряжении.

В этой привычке, на взгляд постороннего наблюдателя, есть что-то маниакальное – например, когда слышишь, что ребенка Наталья с мужем отправляют летом на каникулы к бабушке в Красногоровку. Там по меркам донецких окраин относительно спокойно, в этом году сборная Украины по футболу среди ветеранов во главе с Мироном Маркевичем провела там товарищеский матч с военными. Матч прошел спокойно (футбольных звезд в поселок в августе завозили в бронежилетах), а вот в один из прошлых, вручая сувениры бойцам в окопах, Маркевич попал под обстрел – визит совпал с похоронами Арсена Павлова "Моторолы" в Донецке.

В Донецке дважды объявили о точной дате нового массированного наступления ВСУ

Люди в Донецке к заявлениям Эдуарда Басурина уже привыкли – google на фразу "Басурин о наступлении ВСУ" выдает 272 тыс. результатов. Но в этом декабре происходит и вправду нечто неординарное. В Донецке дважды объявили о точной дате нового массированного наступления ВСУ – 14 декабря, а потом 24-25 декабря. Но на этот раз объявления активно и синхронно поддержали и в Москве. Например, сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич тоже сообщил об атаке ВСУ на Мариупольском направлении 14 декабря и сосредоточении под городом 12 тысяч солдат, большого количества техники и известной ему переброске туда двух свежих украинских бригад.

К наступлению 25 декабря силы ВСУ выросли уже до 20 тысяч бойцов. О наступлении говорила спикер МИД РФ Мария Захарова. Эпичное интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором он назвал власть Украины "нацисткой" и тоже прогнозировал эскалацию, тоже подлило масла в огонь.

Заявления следовали одно за другим. "МГБ ДНР" сообщало о "подготовке Киевом диверсий" на химических предприятиях Константиновки, Мариуполя, Харькова и Дзержинска (рядом с городом фенольный завод), а затем уточняло, что "в распоряжении ВСУ находятся боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса "Снежинка", производимого исключительно в ДНР, которые они планируют использовать для провокаций на ранее обозначенных нами химических предприятиях". И получалось, что ракетами из "Снежинки" от ДНР должны были обстрелять Харьковский завод химических реактивов – это больше 400 км. При этом президент Украины Петр Порошенко, по данным разведки "ДНР", с 25 декабря по 7 января должен был скрыться в резиденции в Ивано-Франковской области, "которая оборудована бункером для защиты от токсичных веществ и бактериологического оружия" – и это еще дальше.

"Глава ДНР" Денис Пушилин выпустил отдельное заявление о готовящихся под руководством представителей западных спецслужб и военных атташе посольств СЩА и Великобритании диверсиях на предприятиях, связанных с использованием в производстве хлора, аммиака и других отравляющих веществ. В заявлении фигурировали "Белые каски" по типу сирийских и подготовленные осколки снарядов, заранее "обработанные боевыми ядами".

Было несколько сообщений об обнаруженном в Артемовске (переименованном в Бахмут) британском спецназе из числа подразделений САС (Special Air Service), который должен был пойти в район Горловки за линию соприкосновения "отлавливать офицеров армии ДНР" и опять же координировать химическую войну.

Редкие цепочки взводных опорных пунктов, позиции, которые защищают пять-шесть бойцов, бронетранспортеры с севшими от мороза аккумуляторами

Каждое из этих сообщений по достоверности было подобно новости из Красногоровки, но так много фейковых страшных новостей не было никогда. В Донецке из-за стало неспокойно. Впрочем, обошлось без паники: в городе довольно тихо и у многих есть знакомые или "знакомые других знакомых" на линии соприкосновения. А пока без особых изменений – редкие цепочки взводных опорных пунктов, позиции, которые защищают пять-шесть бойцов, бронетранспортеры с севшими от мороза аккумуляторами и подразделения, которым местные волонтеры собирают деньги "на глистогонное" из-за плохого качества питьевой воды.

В регионе продолжает свою работу мониторинговая миссия ОБСЕ. К пятому году конфликта у миссии есть не только белые джипы патрулей, но и беспилотники, и инфракрасные камеры наблюдения по всему периметру линии соприкосновения. На подконтрольных украинской власти территориях их, как правило, не ограничивают в передвижении, и концентрацию десятков тысяч бойцов и, главное, сотен единиц бронированной техники тут скрыть невозможно. Отчеты миссии обычно запаздывают на пару дней, но каждый желающий может ознакомиться с отчетами за 23 декабря и предыдущими днями "массивной концентрации сил ВСУ".

На подконтрольной Украине части Донецкой области нет комендантского часа и ночные передвижения техники тоже не скроешь. Волонтеры активно поддерживают "свои" подразделения и каждая ротация, особенно частей, стоящих в пунктах постоянной дислокации, как осевших в Мариуполе 503-го отдельного батальона морской пехоты или частей 56-й бригады, всегда известны. И две свежие "бригады сенатора Клинцевича" тут не спрячешь.

Подготовки наступления со стороны ВСУ просто нет.

А вот за судьбу химически опасных предприятий страшно – в зоне поражения крупнокалиберной артиллерии их в Донбассе хватает. И для провокации, которую так долго и настойчиво в одностороннем порядке анонсируют в "ДНР", большой подготовки не нужно.

Важные даты для "наступлений" – объединительный "Собор поместной церкви" 15 декабря и 26 декабря (день прекращения военного положения) – уже прошли. Но Эдуард Басурин уже заявил, что отмена военного положения "не отменяет угрозы возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе".