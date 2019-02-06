"Азов" на передовой: предвыборные перестановки на донбасском фронте

В Донбассе произошло малозаметное, но очень знаковое событие – ​на передовые позиции линии соприкосновения вышел полк специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Впервые подразделение, подчинённое МВД Украины, на фронте встроили в состав бригады Вооруженных сил Украины. Вместе с "Азовом" на передовой оказался и 30-я Отдельная механизированная бригада имени князя Острожского.

Эта информация обратила на себя внимание экспертов. Во-первых, "Азов", относящийся к МВД, по силе и комплектации равен, если не превосходит, любую штатную бригаду ВСУ: у полка спецназа Национальной гвардии есть своя бронетехника, отдельная танковая рота, минометные подразделения и признанный лучшим во всех вооруженных силах в 2016 году артиллерийский дивизион. Но главное – тщательно отобранные бойцы, отлично экипированные, мотивированные и заряженные на возвращение потерянных Украиной в 2014 и 2015 годах территорий.

Во-вторых, именно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сформулировал в апреле 2018 года план возвращения неподконтрольных территорий Донбасса. Называется он так: "Давайте сначала вернем Горловку или Новоазовск!" Аваков предложил возвращать Донбасс по частям, взять один населенный пункт, провести там выборы, наладить мирную жизнь на зависть остальным неподконтрольным территориям, и только потом приступать к борьбу за следующий кусок территории.

В-третьих, в Киеве принято считать, что пусть локальные, но яркие успехи на фронте ближе к марту 2019 могут существенно поднять шансы Петра Порошенко на переизбрание на второй срок. Партия Народный фронт, наиболее влиятельным представителем которого в правительстве является Аваков, в прошлые выходные провела первый за три года съезд и принял решение не выдвигать собственного кандидата на президентских выборах, сосредоточившись на парламентских. И этим увеличились шансы на переизбрание действующего президента Украины.

Такие локальные военные успехи вполне возможны и в рамках Минских соглашений, которыми закреплена линия фронта – согласно карте, зафиксировавшей разграничение сторон на 19 сентября 2014 года. Зимой 2015 в ходе наступления силы сепаратистов захватили еще 26 населенных пунктов, включая Дебальцево и села под Мариуполем. Боевые действия в этих "своих" районах украинское командование не считает нарушением Минских соглашений.

"Азов" теперь не под Мариуполем

О том, что "Азов" находится на передовой, стало известно в Киеве буквально на второй день, в пятницу, в близких к "правым" кругам. В субботу эту информацию подтвердила и пресс-служба полка. "Учитывая, что этой новости уже не скрыть и что наши коллеги из 30-й Отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского приоткрыли информационную завесу, пресс-служба "Азова" сообщает: бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения... согласно приказам высшего командования", – говорится в заявлении на сайте полка.

Полк "Азов" был выведен с линии огня вместе с частями Национальной гвардии в 2016 году и с тех пор, вплоть до апреля 2018-го, заметного участия в боевых действиях не принимал, выдвигая в помощь армии отдельные подразделения – минометные расчеты, артиллерийские батареи, снайперские пары. В 2018 году полк потерял троих бойцов убитыми. Ситуация резко изменилась в мае 2018 года, после начала кампании. которую в Киеве называют Операция объединенных сил. Общее руководство действиями украинских военных перешло к армейскому командованию. Генерал-лейтенант Сергей Наев отказался от привлечения на линию фронта "излишне агрессивных посторонних".

После частей МВД настал черед нерегулярных добровольческих формирований, - их переместили с линии фронта в тыл. К тому же был видоизменен порядок перемещения в зоне Операции объединенных сил. В селах близ линии фронта были убраны лишние блокпосты, но введены специальные пропуска в "красную" зону. Пропуска затруднили допуск гражданских волонтеров в "серую" ничейную зону и на линию фронта. "Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий, которые не имеют законного права иметь оружие, то теперь те, кто не входит в состав ни одной силовой структуры, согласно закону, лишены права находиться в зоне боевых действий", – заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Что изменилось с тех пор? Реальность несколько подкорректировала командование: на линию фронта, пусть и с разбором, снова начали пропускать волонтеров; бойцы добровольческих формирований частично вошли в состав подразделений ВСУ, подписал соответствующие контракты. "Керченский кризис", продемонстрировавший руководству Украины необходимость организации надёжной противодесантной обороны, реабилитировал полк "Азов". "В октябре полк участвовал в больших учениях по отражению десанта, на них присутствовал генерал-лейтенант Наев, – рассказывает Радио Свобода исполняющий обязанности начальника штаба полка Святослав "Калина" Паламар. – Там были корабли, пограничники, армейские части, но костяк учений составила наша пехота и танки и, как нам сказал после окончания учений генерал Наев, он был удивлен тем, что можно так воевать, что у нас так готовы люди. Возможно, потому и было принято решение о нашем возвращении на линию фронта". При этом большой войны "Калина" не ждет: "Будет ли обострение? Я думаю, что нет! России проще попытаться разваливать Украину изнутри, чем связываться с эскалацией военных действий".

Почетный командир "Азова", народный депутат Украины Андрей Белецкий все же считает, что связь с выборами и выдвижением его полка на передовую есть;

– Тут комплекс факторов, – говорит Радио Свобода Белецкий. – Во-первых, на передовой не хватает личного состава, что заставляет использовать даже нелюбимое властью добровольческое подразделение. Во-вторых, есть прямая связь с выборами – скажем так, нежелание президента перед выборами оставаться главным неприятелем добровольческого движения.

По словам Белецкого, у России есть военный инструментарий, чтобы перевести ситуацию в конфликтной зоне в "горячую фазу", но политическое решение зависит от множества факторов, не связанных с Донбассом. "Что там сейчас в голове у обитателей Кремля, гадать глупо, – считает он. – Но Украина должна была за прошедшие пять лет сосредоточиться на создании действительно действенных систем сдерживания, например, на реализации мощной ракетной программы, над которой стали реально работать только последние два года. Ждать ли от нашего появления на фронте локального наступления "под выборы"? Я не верю, что нынешняя власть обладает достаточной мужской смелостью, чтобы отдать такой приказ".

По информации из Мариуполя, некоторые подразделения "Азова" продолжает выполнять задачи по противодесантной обороне, другие отправились на передовую. Источники Радио Свобода сообщают, что речь идёт об участке линии фронта в Луганской области.

Украина - не та страна, в которой можно скрытно передвигать технику и целые бригады. Про участок, который заняла 30-я бригада, станет известно в ближайшие дни. В отчетах ОБСЕ последние дни прошлой недели ничем особенным не отличаются. Война продолжается в прежнем режиме.