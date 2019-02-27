В Кемерове открылась пекарня с гомофобной табличкой

В центре Кемерова открылась пекарня, в которой табличка на стойке в грубой форме запрещает вход людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Ориентацию по внешнему виду определяют представители пекарни, сообщило издание "Сибдепо". Килограммовая булка хлеба в заведении стоит 650 рублей.

На табличке в пекарне написано "П******** вход запрещён", а в описании "настоящего" хлеба уточняется, что "пекарь не содомит". Представитель пекарни рассказал изданию, что их партнерами являются магазины Германа Стерлигова, открывшиеся в 2017 годув ряде российских городов. В них были установлены таблички такого же содержания.

"У нас одно и то же вероисповедание, поэтому у нас взгляды на жизнь одинаковые, потому что Божьи правила одинаковы, не могут быть разными. Если заходит человек "п******го" вида, им не можем продать хлеб просто потому, что я не хочу нести ответственность, чтобы этот человек чуть подольше пожил в этом мире из-за нашего здорового хлеба", - рассказал представитель пекарни.

Магазины так называемого православного предпринимателя Германа Стерлигова "Хлеб и соль" в 2017 году открылись в Кирове, Перми, Санкт-Петербурге и Москве. Однако после многочисленных жалоб горожан из-за гомофобной вывески магазин на Лиговском проспекте в Петербурге был закрыт. Сам Стерлигов объяснил это неудачной локацией. Позже по этой же причине закрылся магазин в Перми.

В Москве полиция потребовала от Стерлигова убрать гомофобную табличку с витрины одного из магазинов "Хлеб и соль". Полицейские объяснили свое требование многочисленными жалобами граждан. Стерлигов после этого заявил о намерении продать все свои магазины в Москве.