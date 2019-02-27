Пакистан и Индия заявили, что сбили военные самолёты друг друга

Вооружённые силы Пакистана заявили о том, что сбили два военных самолёта Индии. Об этом в своём твиттере написал официальный представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур. Индийская армия объявила о том, что сбила пакистанский истребитель. Стороны не признают свои потери.

По словам Гафура, два военных самолёта, принадлежащих Индии, были сбиты над территорией Кашмира, один из самолётов упал на территории Пакистана, его пилот был арестован.

Индийские власти не подтверждают эту информацию.

В то же время индийские военные заявили о том, что сбили пакистанский истребитель F-16, сообщает The Times of India со ссылкой на агентство ANI.

Накануне Индия заявила об авиаударе по лагерям исламистов на пакистанской территории. Ранее организация "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 представителей индийских внутренних войск. Пакистанская сторона заявила, что удар не привёл к каким-либо жертвам.

Пограничный конфликт между двумя странами связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над штатом, преимущественно населённым мусульманами. Конфликт усугубляется ядерным статусом обеих стран.