В Ханое сегодня пройдет вторая в истории встреча Трампа и Кима

В Ханое сегодня начинается второй в истории саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Планируется, что в среду лидеры США И КНДР проведут краткую встречу, после чего поужинают в сопровождении двух помощников и переводчиков. Трампа будут сопровождать госсекретарь Майк Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни. В четверг пройдут более официальные переговоры.

Как и на первом саммите в Сингапуре в июне прошлого года обсуждаться будет ядерное разоружение Пхеньяна. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Северная Корея обязана проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.

Выступая перед отъездом во Вьетнам в Белом доме, Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи: "Я думаю, у нас получится великолепный саммит. Мы хотим денуклеаризации", - сказал президент США. Позже он написал в твиттере, что после ядерного разоружения Северная Корея быстро станет генератором экономического роста, и выразил уверенность, что Ким Чен Ын "примет мудрое решение".

Дональд Трамп прилетел во Вьетнам накануне вечером. Ранее в тот же день туда на бронированном поезде прибыл Ким Чен Ын. До Ханоя от города Донгданг на границе с Китаем северокорейский лидер добирался на автомобиле.

По сообщению северокорейского государственного агентства ЦТАК, после саммита с президентом США Ким Чен Ын останется во Вьетнаме еще на два дня с "визитом доброй воли".