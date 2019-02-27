Украина отказалась от участия в Евровидении

Украина не станет участовать в Евровидении, сообщила на своём сайте Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Причиной решения назван отказ победителей национального отбора от участия в международном конкурсе.

Ранее участники украинской инди-рок группы Brunettes shoot Blondes сообщили, что не собираются участвовать в Евровидении, если организаторы национального отбора предложат им представлять Украину на конкурсе. Об этом говорится в заявлении, которое группа опубликовала на своей странице в Facebook.

Как говорится в заявлении Певцы объяснили это решение тем, что группа не выигрывала национального конкурса, поскольку заняла на нём лишь четвертое место. "Эта поездка не наша" — считают члены Brunettes shoot Blondes.

При этом исполнители уточнили, что Национальная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая проводила конкурс, на данный момент с ними не связывалась и не предлагала им участие.

Ранее в НОТУ заявили, что в связи с решениями нескольких групп не участвовать в Евровидении, Украина может вовсе не принимать участие в конкурсе.

После отказа от поездки на Евровидение украинской певицы Maruv, от участия в конкурсе также отказались группы Kazka и Freedom-jazz. Они заняли, соответственно, третье и второе место в украинском национальном отборе. Исполнители группы Kazka объяснили своё решение тем, что хотят "объединять людей, не рассеивать раздор".

Ранее победительница отбора певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) заявила, что не поедет на Евровидение от Украины. Корсун стала победительницей зрительского голосования, она также получила высокие оценки профессионального жюри. Однако у части общественности и организаторов отбора её кандидатура вызвала сомнения в связи с тем, что она нередко выступает с концертами в России, официально признанной на Украине страной-агрессором.

Украина выиграла конкурс "Евровидение" в 2016 году, когда её представляла крымско-татарская певица Джамала. На финал Евровидения в Киеве в 2017 году не пустили представительницу России Юлию Самойлову, поскольку она выступала в аннексированном Крыму.