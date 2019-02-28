После гибели запертой дома девочки задержана завполиклиникой

В Кирове по делу о смерти трехлетней девочки задержана, которую мать оставила одну в квартире на несколько дней, задержана заведующая поликлиникой. Её подозревают в халатности Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кировской области.

По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей, девочка более двух лет была лишена предусмотренного законом медицинского контроля. Такая ситуация квалифицирована следствием как опасная для ребёнка.



Мать погибшей девочки была арестована 22 февраля. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Позже Следственный комитет возбудил дело о халатности чиновников, которая привела к гибели ребенка. Следствие установило, что ребенок жил с матерью в условиях антисанитарии, в доме не было необходимых медикаментов и продуктов, медицинский контроль за девочкой прекратили в декабре 2016 года.



Тело трехлетней девочки 20 февраля обнаружила бабушка, когда пришла поздравить её с днём рождения. Как сообщает следствие, за неделю до этого мать оставила ребёнка одного дома, перекрыв воду. В результате девочка погибла от обезвоживания.