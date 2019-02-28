Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал направить на медицинское обследование последователя "Свидетелей Иеговы" Сергея Логинова, заявившего о пытках в здании Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России".

57-летний Логинов – единственный из семи сообщивших о пытках последователей религиозной организации, который находится под арестом. По предписанию ЕСПЧ правительство России до 20 марта должно направить Логинова на обследование в медицинское учреждение, независимое от Следственного комитета и ФСИН.

Врачи должны обследовать его физическое и психологическое состояние, а также вред, который мог быть нанесен пытками 15 и 16 февраля. Медики также должны определить, требуется ли ему лечение и позволяет ли его состояние находиться под арестом. До 11 марта в ЕСПЧ должны быть предоставлены заключения независимых врачей.

Под арестом в СИЗО Нижневартовска находятся трое "Свидетелей Иеговы", о пытках двух других не сообщалось. Жалоба "Логинов и другие против России" была подготовлена и подана в Европейский суд в сжатые сроки, отмечает сайт.

20 февраля стало известно о семи последователях религиозной организации, которые сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката им связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов.

Двое из них Артем Ким и Евгений Кайряк подали заявления о случившемся. Ким обратился в прокуратуру, Кайряк – в полицию. Кайряк записал видеоролик, в котором подробно рассказал о пытках – как его душили пакетом и одновременно били электрошокером. Опасаясь за свою жизнь он дал показания, которые от него требовали.

22 февраля следователи в Сургуте начали доследственную проверку по информации о пытках задержанных Свидетелей Иеговы.

Большинство из задержанных обвиняются в организации деятельности религиозной организации, которую было решено ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией.