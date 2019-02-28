Комиссия ООН по расследованию столкновений израильских военных с палестинцами на границе Израиля и сектора Газа подвергла Израиль резкой критике, обвинив его в гибели участников акций протеста в прошлом году.

В докладе комиссии, который был представлен в Совет ООН по правам человека, говорится, что израильские силы безопасности, возможно, совершили военные преступления, используя оружие против демонстрантов на границе Газы и Израиля. Комиссия пришла к выводу, что среди 189 убитых палестинцев были те, кто не представлял непосредственной угрозы для израильских военных, а некоторые из них, как утверждается, даже не участвовали в акциях протеста.

В докладе говорится, что его выводы должны быть переданы в Международный уголовный суд. По мнению его авторов, сами власти Израиля должны принять меры для наказания виновных.

Израиль резко отверг выводы расследования, назвав его "театром абсурда". По словам министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, никто не может лишать страну права защищать её границы.

Каждую пятницу на протяжении нескольких недель в прошлом году тысячи палестинцев собирались у границы с Израилем и направлялись в её сторону. Некоторые из них вступали в столкновения с израильскими пограничниками, которые использовали слезоточивый газ, а в ряде случаев и открывали огонь.

Газу контролирует группировка ХАМАС, которая не признаёт права Израиля на существование.