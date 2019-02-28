Томский областной суд признал законной отмену выборов мэров и глав районов в Томской области. Оспорить региональный закон пытался региональный штаб сторонников Алексея Навального, пишет "Сибирь.Реалии" со ссылкой на портал vtomske.ru.

В декабре депутаты регионального парламента приняли поправки в местный закон, которые отменяют прямые выборы мэров городов и глав районов во всех городах региона, за исключением Томска. Чиновников теперь будут назначать местные думы по представлению конкурсной комиссии. Авторы законопроекта заявили на заседании, что его принятие может сократить расходы бюджетов муниципальных образований, связанных с подготовкой и проведением выборов.

Суд посчитал, что оспариваемый документ не противоречит законодательству. Адвокат истцов пообещал обжаловать решение в Верховном суде.

После отмены выборов мэров в Томской области, прямые выборы руководителей городов в Сибири сохранились только в Хакасии, Томске, Новосибирске и наукограде Кольцово, а также в крупных городах Кемеровской области.