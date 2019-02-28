На счетах "Батькивщины" нашли крупные пожертвования от пенсионеров

Политическая партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко получила несколько миллионов гривен пожертвований от людей, которые ничего об этом не знают. Об этом сообщает украинский проект журналистских расследований "Наши Гроши".

Как говорится в расследовании, во второй половине 2018 года, когда на Украине началась кампания перед выборами президента страны, партия "Батькивщина" получила 130 миллионов гривен пожертвований (это около 300 миллионов рублей). Об этом свидетельствуют данные отчетов партии, на которые ссылаются журналисты.

При этом часть отправивших деньги, о которых идет речь в документах партии — люди с небольшим доходом, в том числе жители сёл и пенсионеры. В частности, по данным отчетов, двое сельских жителей Одесской области перевели четыре миллиона гривен партии Тимошенко. В разговорах с журналистами они настаивают на том, что денег они никому не переводили.

Всего партия "Батькивщина" получила более десяти миллионов гривен от фиктивных доноров, утверждается в расследовании.